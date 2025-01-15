Бегут в полный рост по полю: в ЦПД показали, как воюют солдаты КНДР (видео)

Командование ВС РФ не жалеет северокорейских солдат и отправляет их на штурм позиций ВСУ без какого-либо прикрытия. Военные из КНДР превращаются в легкую мишень для артиллерии.

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Северокорейских солдат посылают напрямую в штурм, при этом они просто бегут по полю и попадают под обстрелы. Видео такой попытки атаки показал глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

На кадрах можно увидеть поле, по которому бегут солдаты. Неожиданно на один из участков поля прилетает снаряд и раздается взрыв, после которого несколько солдат лежат на земле.

Судя по последствиям штурма, солдаты из КНДР понесли значительные потери. По наблюдениям волонтерского сообщества InformNapalm, российское командование продолжает массово использовать корейцев в качестве пушечного мяса для пехотных штурмов позиций ВСУ, отправляя их впереди военных РФ.

Возле какого именно населенного пункта сняты кадры, не уточняется. Исходя из видео, невозможно понять, действительно ли это военные КНДР.

Напомним, попавший в плен северокорейский военный рассказывал, как их инструктировали по поводу встреч с бойцами ВСУ. В России пленному выдали фальшивые документы.

Власти Южной Кореи ранее хотели провести консультации с Украиной по поводу передачи захваченных в плен солдат из КНДР. В конституции Южной Кореи территорией страны признается весь Корейский полуостров.