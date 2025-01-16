"Совместных действий, кроме боевых, нет": в ВСУ рассказали о жалобах пленных россиян на военных КНДР

Задачей северокорейских военных, по словам пленных россиян, были преимущественно штурмовые действия, тогда как сами россияне должны были закрепляться на позициях в случае успеха.

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Пленные российские оккупанты жалуются на то, что северокорейских военных лучше готовят к боям в Курской области по сравнению с российскими контрактниками. Об этом рассказал старший офицер отдела коммуникаций 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, старший сержант Петр Гайдащук в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам Гайдащука, бойцам его бригады пока не удалось взять в плен военных КНДР. Однако взятые в плен россияне утверждают, что вместе с ними подготовку проходили именно северокорейские военные.

"Интересно то, что пленные россияне рассказывали, что экипировка, вооружение и подготовка военных из КНДР была значительно лучше, чем российских контрактников. Задачей, по словам пленных оккупантов, для северокорейцев были исключительно штурмовые действия, а уже россияне должны были закрепиться в случае успеха на позициях", — рассказал Гайдащук.

Он также добавил, что российские военнопленные отмечают, что их пытаются держать отдельно от северокорейских военных во время пребывания на базах подготовки.

"По рассказам пленных россиян, они в контакт с ними не вступали. Во-первых, между ними есть языковой барьер. Во-вторых, живут, питаются и что делают северокорейцы полностью отграничены под российских оккупантов. Совместных действий, кроме боевых, у них нет", — отметил Гайдущак.

Напомним, пленный военнослужащий из КНДР рассказал об указаниях относительно того, как вести себя с бойцами ВСУ.

15 января в ЦПД показали, как солдат КНДР посылают в штурм и они бегут по полю в полный рост.