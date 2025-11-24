ЗС РФ могли перекинути війська КНДР під Гуляйполе: тренувались два місяці, — соцмережі

Збройні сили Російської Федерації можуть використати солдатів Північної Кореї для наступу на Гуляйполе, заявили у проросійському пабліку. При цьому запевняють, що свіжі солдати КНДР пройшли навчання на полігонах. Командування ЗСУ поки не інформувало про таку загрозу.

На лінію фронту прибули військові КНДР, які воюватимуть на українській території, повідомили в Telegram-каналі, пов'язаному з ВПК "Вагнер". При цьому автор допису натякнув, що ідеться про Гуляйполе.

Допис про солдатів Північної Кореї на Запорізькому напрямку з'явився у мережі увечері 23 листопада. У російському пабліку запевнили, що північнокорейці два місяці готувались на полігонах РФ, а тепер приїдуть в місце, описане словами "там поле і можна гуляти".

Бої під Гуляйполем - інформація про появу солдат КНДР Фото: Скриншот

Генштаб ЗСУ та ГУР Міноборони не писало про можливість появи солдатів КНДР під Гуляйполем на Запорізькому напрямку.

Оновлення 11:07. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко написав в Telegram, що станом на 9 год 24 листопада "інформація росіян про появу військових КНДР на Запорізькому напрямку НЕ має підтвердження".

Бої під Гуляйполем — деталі

Фокус писав про бої під Гуляйполем на основі інформації українського командування, військових та аналітиків проєкт DeepState. 21 листопада аналітики оновили карту бойових дій та показали, що росіяни окупували село Веселе та просунулись у бік Затишшя. Відстань від найближчих російських позицій та українських — 3-4 км на північному сході (від Затишшя) та 1,5 км на південному сході (поруч з Марфополем).

Бої під Гуляйполем - ситуація станом на 20-22 листопада, DeepState Фото: DeepState

Тим часом українське командування відповіло на повідомлення з соцмереж про начебто оточення підрозділів Сил оборони на Гуляйпільському напрямку. Командування заявило, що такі повідомлення є фейком і що українці отримують зброю та мажуть вивозити поранених. Начальник штурмових військ Валерій Манько сказав в Facebook, що ситуація складна, але штурмові підрозділи втримують ворога. При цьому на карті боїв DeepState є "кишеня" на схід від Гуляйполя орієнтовними розмірами 4 на 4 км: захоплює Зелений Гай, Червоне та поля до Марфополя.

Зазначимо, РФ використовувала війська КНДР на російсько-українській війні, але раніше північнокорейці діяли на виключно в Курській області на російській території. Після прориву ЗСУ в Курську область та взяття під контроль Суджі російське командування призвело близько 10-12 тис. солдатів КНДР, яких використали для штурмових дій проти українців. За підсумками боїв іноземні підрозділи мали значні втрати — близько 700 осіб загинуло, майже 3 тис. отримали поранення. Після цього медіа писали про те, що солдати КНДР використовуватимуться в межах російської території: будуватимуть загородження, стерегтимуть кордон. На сьогодні не було офіційних підтверджень, що вони з'явились на лінії фронту безпосередньо в Україні.

