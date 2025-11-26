"Ситуація дійсно складна": в Силах оборони Півдня розповіли про бої під Гуляйполем

В Силах оборони Півдня підтвердили напружену ситуацію біля Гуляйполя Запорізької області, та заперечили повідомлення про оточення ЗСУ на цій ділянці фронту. Також командування спростувало інформація про нібито "загороджувальні загони" для блокування українських підрозділів.

Про ситуацію на Гуляйпільському напрямку Сили оборони Півдня України повідомили 26 листопада в Facebook. За словами командування, окупанти активно ведуть штурмові дії та посилено ведуть обстріли артилерією й дронами-камікадзе.

За добу 25 жовтня українські військові зафіксували понад 30 російських штурмів, понад 500 артобстрілів з використанням 2 100 боєприпасів, десять авіаударів, 250 скидів з безпілотників і майже 2 000 дронів-камікадзе. При цьому в командуванні наголосили зазначили, що росіяни перебільшують свої успіхи на цьому напрямку та намагаються "розігнати серед українців панічні настрої".

"Ситуація на напрямку дійсно складна, але оточення немає, з нашими бійцями підтримується зв'язок, налагоджена логістика, проводиться евакуація поранених. Тим паче не відповідає дійсності інформація про так звані загороджувальні загони, які блокують наші підрозділи. Навпаки, штурмові підрозділи кинуті на їх підсилення та допомагають тримати оборону", — сказали в Силах оборони Півдня.

За даними пресслужби, щодня українські захисники знищують на цій ділянці фронту по 250-300 окупантів і понад 50 одиниць озброєння та техніки. Лише за 25 листопада були виведені з ладу два танки ЗС РФ, 15 артилерійських систем та близько 40 одиниць авто- і мототехніки.

В командуванні пояснили, що ухвалюють рішення про оборону чи відведення на вигідніші рубежі з огляду на ситуацію та наявність ресурсів, та нагадали, що оперативну та верифіковану інформацію про реальний стан справ на передовій надає Генеральний штаб ЗСУ.

Гуляйполе на мапі DeepState станом на 25 листопада Фото: скриншот

Ситуація на Гуляйпільському напрямку

20 листопада аналітики DeepState повідомляли, що ЗС РФ окупували нове село біля Гуляйполя. Окупація Веселого дозволила росіянам наблизитися до північних околиць міста.

Командування Сил оборони Півдня 21 листопада спростувало інформацію про оточення підрозділів ЗСУ під Гуляйполем і розповіло, що українським бійцям передають зброю та вивозять поранених.

В Telegram-каналі, пов'язаному з ВПК "Вагнер", 24 листопада писали, що окупанти могли перекинути війська КНДР під Гуляйполе.