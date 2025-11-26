ЗС РФ просунулись біля Гуляйполя, Покровська, Мирнограда, окупували два села: які "кишені" є на карті

Збройні сили Російської Федерації окупували село Промінь під Мирноградом та Високе (Червоне) біля Гуляйполя, встановили аналітики. На карті фронту ліня боїв подекуди змістилась на 1-2 км. Які позиції опинились "на глибині" 5-12 км?

Вдень 26 листопада аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій і показали зміщення червоної зони на відтинку фронту у Покровську, під Мирноградом та Гуляйполем. На інших відтинках тисячокілометрового фронту на півдні та сході змін не зафіксували.

У дописі DeepState перелічуються шість населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях, у яких росіяни або окупували нові населені пункти, або просто посунулись вперед.

Покровськ-Мирноград. Аналітики повідомили, що ЗС РФ зайняли нові вулиці у Покровську та окупувало село на південно-східній околиці — населений пункт Промінь. Орієнтовне просування росіян: у Покровську — близько 1 км, ближче до залізничного вокзалу у центрі, біля Мирнограда-Променя — на майже 2 км. Карта DeepState показує, що сіра зона, яка прострілюється російськими військами, заходить за північні околиці Покровська, але не з'єднується з плямою, яка тягнеться від Родинського та Красного Лиман. Відстань між цими зонами — близько 1,2 м. Відстань до найдальшої позиції під Мирноградом — 11 км до заглибини поруч з Миролюбівкою, 13 км до Сухого Яру та Лисівки.

Відео дня

Наступ РФ - карта боїв на лінії Покровськ, Мирноград, Промінь, 26 листопада Фото: DeepState

Гуляйполе. На Гуляйпільському напрямку ЗС РФ окупували село Високе (раніше — Червоне) та просунулись біля сіл Затишшя (на північному сході) та Марфополя (на південному сході). Орієнтовне просування росіян біля Високого — на майже 2 км.

Ще напередодні, 25 листопада, між краями окупованої зони було (Затишшя-Марфопіль) було близько 4,3 км, показувала карта DeepState. Вже 26 листопада вхід у "кишеню" біля Зеленого Гаю — 3 км, а глибина — близько 5 км. Крім того, вся ця ділянка позначена сірим кольором і потерпає від ударів ЗС РФ.

Наступ РФ - карта боїв на лінії Гуляйполе, Червоне, Марфопіль, Зелений Гай, 26 листопада Фото: DeepState

Наступ РФ — що відбувається під Покровськом та Запоріжжям

Зранку 26 листопада Генштаб ЗСУ розповів про кількість штурмів, які провели ЗС РФ протягом минулої доби. З'ясувалось, що на Покровському напрямку нарахували 52 атак противника (на першому місці), а Гуляйпільському — 16 (на третьому). Командування не інформувало про просування росіян у Покровську та втрату двох сіл.

Зазначимо, 26 листопада аналітики DeepState розповіли про фіксацію російських солдатів у центрі Покровська. По відео, опублікованим військовими ЗС РФ, провели геолокацію та встановили, що противник рухався з півночі на південь та роздивлявся будинки, які вціліли після російських обстрілів. У дописі уточнюється, що, ймовірно, не варто надсилати українських штурмовиків на центральні вулиці Покровська, які ворог захопив під прикриттям дощу та туману.

Нагадуємо, вдень 26 листопада командування Сил оборони Півдня визнало складну ситуацію під Гуляйполем.