Сіверськ під ударом ЗС РФ: росіяни зайшли в місто та укріплюються, — військовий (карта)

Російські війська розширили сіру зону у Сіверську та починають облаштовувати опорні точки у житловій забудові, повідомив український військовий. Ворог використовує дрони, веде стрілецькі бої, робить вилазки, тисне на північному сході та південному сході. На карті бойових дій боєць позначив, яких вулиць дістались росіяни. Тим часом карта боїв аналітиків DeepState та Генштабу ЗСУ дещо відрізняється.

Підрозділи ЗС РФ намагаються витіснити бійців ЗСУ "з кожної прогалини", написав військовий з позивним "Мучной" у Telegram-каналі Muchnoy Jugend. "Сіра смуга" все ширшає не на користь українських підрозділів, пояснив він.

"Мучной" описав ситуацію у двох районах Сіверська, біля якого загострилась ситуація протягом останніх 2–3 днів.

Північно-східна частина Сіверська. Саме в цьому районі солдати ЗС РФ почали робити опорні точки та застосовують різні засоби для просування — від дронів до руху малих штурмових груп. Боєць наголосив, що українці тримають, попри тиск противника.

"Там, де раніше ворог міг прослизати дрібними групами, зараз наші бійці вже фіксують опорні точки в житлових будинках. На цих локаціях помічена активна робота ворожих дронів, супротивник намагається вибити нас із кожної прогалини", — ідеться у дописі.

Південно-східна частина Сіверська. На цьому фланзі росіяни влаштовують вилазки на околиці і намагаються закріпитись. Зі слів "Мучного", станом на сьогодні вилазки ЗС РФ "поодинокі, але постійні", через що росіяни "змушують тримати кожен метр у напрузі".

На думку бійця ЗСУ, підрозділи РФ ведуть розвідку боєм, шукають слабкі місця, але поки їм нічого не вдається.

"Проте оборона стоїть, контроль за районом залишається за нами, робота йде", — підсумував "Мучной".

На карті боїв у Сіверську, опублікованій "Мучним", бачимо що червона зона, контрольована ЗС РФ, дотикається до міста у трьох умовних точках. Перша точка — північно-східні околиці за 600 м від вулиці Східної. Друга — південно-східні околиці на перетині вулиць Гоголя та Зоряної. Третя — на півдорозі між двома першими: це житловий квартал з багатоповерхівками по вулиці Ювілейній. Між вказаними точками — сіра зона, у якій відбуваються бойові зіткнення між ЗСУ та ЗС РФ.

Бої за Сіверськ — ситуація станом на 26 листопада, "Мучной" Фото: Muchnoy Jugend / Telegram

Бої за Сіверськ — деталі

На карті бойових дій аналітиків DeepState останні зміни лінії боїв у Сіверську відбулись 23–24 листопада. Ще 23 листопада місто оточувала сіра зона, а червона перебувала за кілька кілометрів на схід. 24 листопада фронт змістився: росіяни прорвались на 5 км у бік північно-східних околиць, а зона бойових зіткнень "залила" східні околиці — з півночі на південь.

Бої за Сіверськ — ситуація станом на 23–24 листопада, DeepState Фото: DeepState

Водночас карта Генштабу ЗСУ, яка з'явилась зранку 26 листопада, показує дещо іншу ситуацію. Згідно з даними командування, червона зона, яку контролюють росіяни, поки не наблизилась до околиць Сіверська. У звіті також вказано, що протягом минулої доби на Слов'янському напрямку, до якого належить Сіверськ, нарахували 11 штурмів ЗС РФ.

Бої за Сіверськ — ситуація станом на 26 листопада, Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Зазначимо, про погіршення ситуації в Сіверську 25 листопада повідомили аналітики DeepState. Вказується, що українські військові помічають росіян на північних та східних околицях населеного пункту.

Нагадуємо, 26 листопада стало відомо про просування ЗС РФ під Мирноградом, Покровськом, Гуляйполем: на карті боїв з'явились позиції, розташовані на 5–12 км вглиб сірої зони.