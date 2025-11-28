"Ні зайти, ні заїхати": поранені у Покровську можуть чекати на евакуацію 50 днів, — медик

Військовий медик з Миколаєва Віктор з позивним "Віцик" розповів, що евакуаційним групам доводиться виходити з машини ще за 30 кілометрів до Покровська. З його слів, у 90% випадків групи не доходять, а бійці намагаються дістатися допомоги самотужки навіть попри поранення.

"Покровськ – це місце, куди зараз практично неможливо ні зайти, ні заїхати. Усередині міста завдання можна виконувати невідомо скільки днів, але вийти звідти дуже тяжко. Уже за 30 км від міста ти виходиш з авто і йдеш пішки. Дійдеш – не дійдеш, гарантій немає, але завдання треба виконувати. Усі це розуміють – і все одно йдуть…" — пояснив "Віцик" в інтерв’ю УНІАН від 28 листопада.

Він розкритикував публікації у ЗМІ та соцмережах про нібито оточення або падіння Покровська.

"Ми надто швидко готові "відмовитися" від міста, просто побачивши гучний фейковий заголовок, і цим ніби відмовляємося від людей, які там залишилися. А вони – наші. Мені за це дуже образливо…" — поділився медик.

Відео дня

Він розповів, що загиблих і поранених вивозять на машинах у болоті й крові. Евакуація відбувається "дуже тяжко". Ближче, ніж за 30 кілометрів від міста, техніка не проходить. Медикам доводиться брати тачку, НРК (наземний роботизований комплекс) і йти пішки.

"Це може бути і 13 кілометрів. А потім ми повземо з пораненими, тягнемо їх на собі крізь відкриті посадки, де дерева ледве дістають до поясу. Кожен метр — як окрема маленька битва. Евакуація на Покровському напрямку — складна і небезпечна", — підкреслив "Віцик".

Він пояснив, що евакуація складається з кількох етапів. Спочатку отримують дані про поранених, потім оперативно планують маршрут до цієї точки, і група вирушає. Машину підтягують максимально близько, наскільки дозволяє ситуація, далі медики рухаються пішки. Добравшись до пораненого, його забирають і тягнуть до безпечнішого місця, де можна надати першу допомогу. Далі відбувається транспортування до авто власними силами або з допомогою сусідніх евакуаційних груп з НРК. Після цього боєць потрапляє на медевак, звідти — на стабілізаційний пункт, і в же у фіналі — на третій рівень допомоги.

"Але ніхто ніколи не знає, чи відбудеться евакуація вчасно. У Покровську хлопці можуть залишатися пораненими по 50 днів. Якщо поранені ноги й турнікети накласти не вдалося — це потенційний "двохсотий". Далі — як пощастить: заберуть чи не заберуть", — зауважив військовий медик.

З його слів, поранені часто виходять самостійно навіть попри важкий стан, у цьому їм допомагають побратими. "Віцик" був свідком історії, коли військовий чотири дні повз за допомогою після прильоту КАБ і подолав кілометр самотужки. Сам медик якось провів кілька днів у землянці, де поранені чекали на евакуацію п'ять днів. У сусідній ямі захисник пролежав 10 днів без ніг, і його серце врешті не витримало. Побратими, які залишалися з ним, були змушені спати поруч з тілом.

"Небезпечно й для медиків: вони можуть йти за "трьохсотим" і не дійти – їх вбивають. Тоді вирушає наступна група…" — наголосив Віктор.

Він пояснив, що евакуація починається зі світанком і продовжується до перших сутінків, з настанням темряви рух припиняється. Усі мають ховатися в укриттях, бо вихід вночі без спеціального спорядження майже гарантовано матиме фатальні наслідки. Рухатись у темряві можуть лише окремі підрозділи, забезпечені захисними халатами від тепловізорів.

"Відверто кажучи, у 90% випадків евакгрупа не доходить. Над головою постійно щось літає, і кожен крок – це ризик. Я завжди тримаюся за ті 10%, коли йду за пораненими. Бо знаю: я мушу витягти хлопців, мушу встигнути", — додав "Віцик".

