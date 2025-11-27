Удари КАБ і рої дронів: як Україна змінила підхід до зміцнення лінії фронту (фото)

Україна переглядає підхід до зміцнення лінії фронту на тлі гострої нестачі піхоти та інтенсивних ударів російських планувальних авіабомб (КАБ). Нова оборонна модель, вважають деякі аналітики, більш ефективна.

При створенні оборонних ліній в Україні тепер ставка робиться не на великі укріпрайони, які легко вражаються авіацією та артилерією, а на протяжні лінії перешкод — рови, колючий дріт і "зуби дракона". Про це пише французький OSINT-аналітик Клемент Молін.

За його словами, така оборонна модель уже демонструє вищу ефективність: російські штурмові групи змушені сповільнюватися і скупчуватися перед загородженнями, після чого по них завдають ударів українські FPV-дрони.

Аналітик зазначає, що нова система оборони стала наймасштабнішою та найпослідовнішою за роки війни: вперше ці укріплення є безперервними, добре підготовленими та численними, зазначає аналітик.

Молін нагадав, що перші міські та сільські укріплення з'явилися ще 2014 року. А 2022-го було створено нову серію оборонних споруд, але після цього була тривала перерва.

Лінія оборони ЗСУ — жовтим позначено укріплення 2022-2024 років Фото: X (Twitter)

"Укріплення 2022 і 2023 років відповідали потребам того часу: великі мережі окопів, як у Бахмуті, для захисту від артилерії. Російська армія розробила аналогічну модель із лініями "Суровікін" на півдні та сході України. У 2024 році подібні споруди продовжують будуватися, особливо після взяття Авдіївки і скандалу, пов'язаного з недостатньою підготовкою оборони на осі Покровськ", — написав у соцмережах Молін.

Уже поточного року ситуація на фронті змінилася радикально, що змусило українських планувальників змінити підхід до створення оборонних споруд.

"Від початку року українська армія впровадила нову стратегію, у центрі якої перебуває перешкода, а не окоп. Окопи відсунуті на другий план, зокрема через брак піхоти і бомб ФАБ. Таким чином, пріоритет віддається новим лініям на Донбасі. У 2025 році, коли більшу частину втрат становлять дрони, більше немає сенсу концентрувати занадто багато людей на фронті. Важливу роль починають відігравати колючий дріт і рови.

Лінія оборони ЗСУ — червоним позначено укріплення у 2025 році Фото: X (Twitter)

Молін підкреслив, що за нинішньої домінації FPV-дронів немає сенсу концентрувати велику кількість військовослужбовців на передовій, оскільки це лише збільшує втрати.

"Такі споруди тепер є ядром української оборони. Звісно, вони, ймовірно, не зможуть зупинити російський наступ, але щонайменше ці укріплення дадуть змогу сповільнити просування, сконцентрувати вогонь і обмежити використання піхоти", — підсумував аналітик.

