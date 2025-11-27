Удары КАБ и рои дронов: как Украина изменила подход к укреплению линии фронта (фото)

Украина пересматривает подход к укреплению линии фронта на фоне острой нехватки пехоты и интенсивных ударов российских планирующих авиабомб (КАБ). Новая оборонительная модель, считают некоторые аналитики, более эффективна.

При создании оборонительных линий в Украине теперь ставка делается не на крупные укрепрайоны, которые легко поражаются авиацией и артиллерией, а на протяженные линии препятствий — рвы, колючую проволоку и "зубы дракона". Об этом пишет французский OSINT-аналитик Клемент Молин.

По его словам, такая оборонительная модель уже демонстрирует более высокую эффективность: российские штурмовые группы вынуждены замедляться и скапливаться перед заграждениями, после чего по ним наносят удары украинские FPV-дроны.

Аналитик отмечает, что новая система обороны стала наиболее масштабной и последовательной за годы войны: впервые эти укрепления являются непрерывными, хорошо подготовленными и многочисленными, отмечает аналитик.

Відео дня

Молин напомнил, что первые городские и сельские укрепления появились еще в 2014 году. А в 2022-м была создана новая серия оборонительных сооружений, но после этого последовал длительный перерыв.

Линия обороны ВСУ - желтым обозначены укрепления 2022-2024 годов Фото: X (Twitter)

"Укрепления 2022 и 2023 годов отвечали потребностям того времени: крупные сети окопов, как в Бахмуте, для защиты от артиллерии. Российская армия разработала аналогичную модель с линиями "Суровикин" на юге и востоке Украины. В 2024 году подобные сооружения продолжают строиться, особенно после взятия Авдеевки и скандала, связанного с недостаточной подготовкой обороны на оси Покровск", — написал в соцсетях Молин.

Уже в текущем году ситуация на фронте изменилась радикально, что вынудило украинских планировщиков изменить подход к созданию оборонительных сооружений.

"С начала года украинская армия внедрила новую стратегию, в центре которой находится препятствие, а не окоп. Окопы отодвинуты на второй план, в частности из-за нехватки пехоты и бомб ФАБ. Таким образом, приоритет отдается новым линиям в Донбассе. В 2025 году, когда большую часть потерь составляют дроны, больше нет смысла концентрировать слишком много людей на фронте. Важную роль начинают играть колючая проволока и рвы.

Линия обороны ВСУ - красным обозначены укрепления в 2025 году Фото: X (Twitter)

Важно

Украина может потерять "пояс крепостей" в случае отказа от Донбасса: к чему это приведет

Молин подчеркнул, что при нынешней доминации FPV-дронов нет смысла концентрировать большое число военнослужащих на передовой, так как это лишь увеличивает потери.

"Такие сооружения теперь являются ядром украинской обороны. Конечно, они, вероятно, не смогут остановить российское наступление, но, как минимум, эти укрепления позволят замедлить продвижение, сконцентрировать огонь и ограничить использование пехоты", — подытожил аналитик.

Напомним, закарпатские пограничники установили вблизи границы бетонные блоки. По словам представителей ГПСУ такие вооружения усложняют попытки прорваться через КПП, минуя таможенный контроль и связанные с ним проверки.