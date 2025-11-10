ВС РФ минометами и FPV режут логистику под Покровском: есть ли продвижение в Мирнограде, — ISW

Вооруженные силы Российской Федерации с 9 ноября не продвинулись на новые позиции в Покровске, но заводят новые подразделения, задача которых — перерезать украинскую логистику на Мирноград, объяснили аналитики. Россияне активизировались к северу от агломерации, чтобы давить на пути снабжения и позиции Сил обороны.

Операторы дронов ВСУ также пытаются перерезать логистику россиян, которые проникли в Покровск, говорится в аналитическом отчете Института изучения войны, опубликованном 9 ноября. При этом украинцам мешает плохая погода и диверсанты ВС РФ, которые инфильтрировались в город. Основные силы ВС РФ все еще не зашли в Покровск и находятся в 10 км от окраин населенного пункта. В то же время, сложная ситуация сложилась в Мирнограде, поскольку логистические пути в город почти на 100% находятся под огневым контролем россиян, написали аналитики.

ISW опубликовал информацию о текущих событиях в Покровске, Мирнограде, Родинском, основываясь на заявлениях украинского командования, бойцов СОУ и российских милблогеров. Ситуация в населенных пунктах несколько отличается.

Покровск. В отчете указывается, что интенсивность атак ВС РФ в этом населенном пункте уменьшилась, а основные силы находятся на подступах к городу. При этом на улицах почти не слышно пулеметных очередей. Россияне действуют преимущественно в восточном микрорайоне Динас, чтобы перерезать логистические пути, ведущие в Родинское.

"Украинские силы все еще удерживают позиции по всему Покровску. Российские войска, вероятно, увеличат темпы наземной активности в Покровске в ближайшие дни, поскольку они расширяют логистику и перебрасывают личный состав в город", — прогнозируют аналитики.

Мирноград. Подразделения ВСУ в Мирнограде почти не имеют логистики извне, поскольку пути снабжения находятся под ударами FPV-дронов и мин. Кроме того, россияне начали штурмовать город и ворвались на восточные и северные окраины на мотоциклах. Вражеские подразделения, которые проникли в населенный пункт, начали строить укрепления, например, обматывают позиции колючей проволокой. Также состоялись попытки механизированных штурмов, но пока россияне не имеют успехов, похожих на события в Покровске, отмечается в отчете.

"Российские войска, скорее всего, будут продолжать усилия, направленные на снижение способности украинских войск защищать Мирноград путем продолжения миссий по инфильтрации и обстрелу украинских позиций и логистики с косвенных точек зрения", — написал ISW.

На карте боевых действий института видим, что основные зоны боев — это восточные окраины Покровска, Мирноград и Родинское.

Бои в Покровске — ситуация по состоянию на 9 ноября, ISW Фото: ISW

Бои в Покровске — детали

В отчете Генштаба ВСУ, опубликованном утром 10 ноября, сообщили о 97 штурмах ВС РФ на Покровском направлении — это наибольшее количество, чем на всех других участках. Такое же количество штурмов было 7 ноября: командование заявило, что нет окружения Сил обороны под Покровском и Мирноградом.

Отметим, 7 ноября военный эксперт Иван Ступак рассказал о ситуации в Покровске, которая, по его мнению, несколько хуже, чем показывают аналитики проекта DeepState. По его словам, подразделения Сил обороны должны выводиться с позиций и при этом главные задачи — вывезти живых и раненых и не оставить противнику военную технику.

Напоминаем, 10 ноября Дмитрий "Перун" Филатов, командир 1-го отдельного штурмового полка, объяснил, чем особенны подразделения ВС РФ, которые действуют на Покровском направлении.