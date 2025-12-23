ЗСУ відійшли із Сіверська: місто залишається під вогневим контролем, — Генштаб

Українські військові відступили з населеного пункту Сіверськ Донецької області. У той же час в районі міста продовжують важкі бої.

Рішення було ухвалене з метою збереження життів воїнів та боєздатності підрозділів. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Там наголосили, що російські окупанти мають відчутну перевагу в живій силі та техніці на Сіверському напрямку, і продовжують активні наступальні дії, несучи значні втрати.

Саме місто залишається під вогневим контролем наших військ.

"Окупантам, які перебувають у місті, завдається ураження, перерізається їхня логістика. Здійснюється блокування підрозділів противника з метою недопущення їхнього подальшого просування. Сили оборони продовжують виконувати бойові завдання на Слов’янському напрямку", — наголосили в Генштабі ЗСУ.

У ранковому зведенні Генштабу повідомлялося, що у районах Серебрянки, Дронівки, Сіверська, противник шість разів атакував позиції наших військ.

Військовослужбовець з позивним "Мучной" натомість ще вчора, 22 грудня, повідомляв, що українські підрозділи були змушені відійти із західного берега р. Бахмутка, яка розділяє місто на дві частини.

За його словами, причина такого рішення полягає в активних діях противника на рубежі Званівка — Кузьминівка. При цьому противник збільшив кількість використання дронів на цьому напрямку.

"Район Різниківки зараз під щільною обробкою FPV, загалом ворог полює: на техніку, робить подавлення радіозв'язку, та завдає удари по маршрутах постачання. Вони цілеспрямовано ріжуть логістику і створюють умови, за яких будь-яке переміщення стає ризикованим", — пояснив "Мучной".

Він також попередив про загрозу для дороги до населеного пункту Рай-Олександрівка, яка вже перебуває під ураженням дронів ЗС РФ.

За даними мапи DeepState, яка оновлювалася востаннє 22 грудня, ворог майже повністю контролював Сіверськ, а територія на захід від міста перебувала в "сірій" зоні.

Сіверський напрямок Фото: Мапа DeepState

Нагадаємо, 11 грудня Володимиру Путіну доповіли про окупацію Сіверська. За день до цього, 10 грудня, об'єднане командування "Схід" повідомило, що заяви про встановлення ворогом контролю над містом не відповідають дійсності. Там підтвердили, що росіянам дійсно вдалось пробратись у Сіверськ, оскільки вони використали погані погодні умови та інфільтрувались вглиб населеного пункту.

Раніше військовослужбовець ЗСУ Микола Мельник розповідав, чим може закінчитися прорив лінії оборони ЗСУ під Сіверськом.