ВСУ отошли из Северска: город остается под огневым контролем, — Генштаб

Украинские военные отступили из населенного пункта Северск Донецкой области. В то же время в районе города продолжают тяжелые бои.

Решение было принято с целью сохранения жизней воинов и боеспособности подразделений. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Там отметили, что российские оккупанты имеют ощутимое преимущество в живой силе и технике на Северском направлении, и продолжают активные наступательные действия, неся значительные потери.

Сам город остается под огневым контролем наших войск.

"Оккупантам, которые находятся в городе, наносится поражение, перерезается их логистика. Осуществляется блокирование подразделений противника с целью недопущения их дальнейшего продвижения. Силы обороны продолжают выполнять боевые задачи на Славянском направлении", — отметили в Генштабе ВСУ.

В утренней сводке Генштаба сообщалось, что в районах Серебрянки, Дроновки, Северска, противник шесть раз атаковал позиции наших войск.

Военнослужащий с позывным "Мучной" зато еще вчера, 22 декабря, сообщал, что украинские подразделения были вынуждены отойти с западного берега р. Бахмутка, которая разделяет город на две части.

По его словам, причина такого решения заключается в активных действиях противника на рубеже Звановка — Кузьминовка. При этом противник увеличил количество использования дронов на этом направлении.

"Район Резниковки сейчас под плотной обработкой FPV, в общем враг охотится: на технику, делает подавление радиосвязи, и наносит удары по маршрутам снабжения. Они целенаправленно режут логистику и создают условия, при которых любое перемещение становится рискованным", — пояснил "Мучной".

Он также предупредил об угрозе для дороги к населенному пункту Рай-Александровка, которая уже находится под поражением дронов ВС РФ.

По данным карты DeepState, которая обновлялась в последний раз 22 декабря, враг почти полностью контролировал Северск, а территория к западу от города находилась в "серой" зоне.

Северское направление Фото: Карта DeepState

Напомним, 11 декабря Владимиру Путину доложили об оккупации Северска. За день до этого, 10 декабря, объединенное командование "Восток" сообщило, что заявления об установлении врагом контроля над городом не соответствуют действительности. Там подтвердили, что россиянам действительно удалось пробраться в Северск, поскольку они использовали плохие погодные условия и инфильтровались вглубь населенного пункта.

Ранее военнослужащий ВСУ Николай Мельник рассказывал, чем может закончиться прорыв линии обороны ВСУ под Северском.