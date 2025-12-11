Путину доложили о захвате Северска: что говорит Генштаб, аналитики и военные

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в своем докладе президенту России Владимиру Путину заявил об оккупации Северска в Донецкой области. Также Герасимов заявил о захвате Кучеровки, которая находится к востоку от Купянска, и Куриловки, которая расположена к востоку от Купянска-Узлового.

Также Герасимов заявил, что армия РФ продолжает боевые действия на левом берегу реки Оскол. Об этом сообщает"РИА-Новости".

Герасимов также заявил о продвижении войск группировки "Юг" в населенном пункте Константиновка Донецкой области. По его словам, 45% зданий в Константиновке находятся под контролем российских военных.

Путин в ответ поблагодарил военных, которые якобы захватили Северск, и отметил, что это стало возможно только "благодаря совместной работе командиров, штабов, а также роли личного состава".

Также президент РФ, что ВС России продолжают продвигаться на фронте.

"В плановом порядке продолжается создание полосы безопасности в приграничных районах Украины. Продолжается ликвидация окруженных группировок на восточном берегу реки Оскол и в Димитрове (русское название украинского города Мирноград — ред.). Мы видим, что киевский режим, не позволив формированиям ВСУ, заблокированных в этих районах, прекратить сопротивление и сдаться, нарекает их фактически на уничтожение", — заявил Путин.

Он также сообщил о продвижении российских войск в Запорожской области.

Ситуация в Северске

Российские оккупанты в последнее время активизировали свои наступательные действия в Северске. Аналитики DeepState сообщали о том, что армия РФ усилила давление и увеличивает количество пехоты, которая просачивается в город Северск, Донецкой области.

По данным по состоянию на 9 декабря, половина Северска находилась под контролем врага, а рубежом для сдерживания ВС РФ была река Бахмутка.

На следующий день, 10 декабря, объединенное командование "Восток" сообщило, что заявления об установлении врагом контроля над городом не соответствуют действительности. Там подтвердили, что россиянам действительно удалось пробраться в Северск, поскольку они использовали плохие погодные условия и инфильтровались вглубь населенного пункта.

В заявлениях Генштаба Северск последний раз фигурировал вчера, 10 декабря. В утренней сводке говорилось о том, что на Славянском направлении Силы обороны отбили 12 атак противника в районах Ямполя, Серебрянки, Северска, Звановки, Переездного и Федоровки.

Ситуация в Северске по данным Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

Информацию о захвате Северска отрицали утром 11 декабря военные — представитель 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец в эфире "Суспільне. Студия" заявил, что украинские военные сдерживают российские штурмы. Там указано, что бои продолжаются по всему городу.

"Если говорить, есть ли противник в Северске — да, есть. Контролирует ли он полностью город, нет — не контролирует. Постоянно идет работа по его уничтожению", — заявил Запорожец.

Военный 54-й ОМБр Илья Кротенко также пишет, что враг впервые зашел и начал закрепляться уже в самом городе Северск. И добавляет, что "городом эти руины уже вряд ли когда-то назовешь".

При этом он поднимает вопрос, что бригада, которая стоит на позициях с сентября 2021-го года, без ротации и восстановления, защищает это направление и по сей день.

На карте DeepState город Северск частично обозначен как оккупированный, часть города находится в "серой" зоне.

Ситуация в Северске по данным DeepState Фото: DeepStateMAP

Военнослужащий ВСУ с позывным "Мучной" писал, что"город держится на морально-волевых".

По его словам, противнику удалось зайти в центр города, после этого они подтянули фланги. Украинские военные контролируют узкую полосу контроля на западном берегу реки.

"Постепенно вырисовывается горькая перспектива: Северск скоро может отколоться и тогда линия боя поползет дальше — к новой большой битве уже за Славянское направление. Реальность тяжелая, но ее не обманешь: враг давит, ищет слабые места и пытается раскачать наш восток, чтобы вырвать себе еще один коридор", — резюмирует военный.

Ситуация в Купянске

В Генштабе ВСУ сообщили, что по состоянию на 16:00 боестолкновений на Купянском направлении не зафиксировано.

Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов утром 11 декабря заявил, что россияне находятся в северных районах Купянска, но несут потери. Об этом он сказал в эфире канала "Мы — Украина".

"Сейчас они пытаются пополнить те силы, что засели там без особого успеха для себя, потому что эффективно перерезаны коммуникации и продвинуть пополнение не удается. Они пытаются использовать коммуникации — не очень удачно. И погодные условия, в том числе туман. Там достаточно хорошо выстроена "килзона", поэтому им сейчас не удается. Поэтому в самом городе они несут потери быстрее, чем пытаются пополнять", — заявил Трегубов.

Ситуация в Купянске по данным Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

Военный с позывным "Мучной" во вторник 9 декабря сообщал, что украинские военные продвигаются в Купянске. В частности, есть заметные движения в южной части в сторону м-ра Юбилейный, где украинские подразделения продвигаются по кварталам и пробуют застолбить новые точки.

"Наши бойцы смогли взять под контроль территорию складских помещений к северу от города. Там уже выравниваем край, пытаемся закрепиться и расширить влияние на северную часть Купянска. Общая динамика положительная, удается вползать в город с обеих сторон и ставить свои опорники так, чтобы постепенно пережимать врага между берегами р. Оскол. Если нам удастся одновременно сжать его с двух направлений — логистика оккупантов посыплется, а сами они долго в полуокружении не устоят", — заявил "Мучной".

В DeepState на карте указано, что Россия контролирует часть Купянска, но не зашла на территорию Купянска-Узлового.

Ситуация в Купянске по данным DeepState Фото: DeepStateMAP

Ситуация на Покровском направлении

В Генштабе ВСУ по состоянию на 16:00 11 декабря сообщали, что российские войска 33 раза пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки. Наши защитники уже отбили 31 атаку, бои продолжались.

Ситуация в Покровске по данным Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

Военные подразделения "Скала" подняли украинский флаг в центре Покровска. Они подчеркнули, что несмотря на кремлевскую ложь о "взятии" города, Украина борется, будет бороться и не отдаст оккупантам свою территорию.

В DeepState на карте видно, что РФ контролирует почти весь Покровск, а часть военных ВСУ окружены серой зоной, где могут находиться российские оккупанты.

Ситуация в Покровске по данным DeepState Фото: DeepStateMAP

Ранее "УП" сообщала, что выход из Мирнограда Донецкой области через условный "коридор" стал чрезвычайно опасным. Украинские военные, которые пытаются покинуть город, сталкиваются с усиленным присутствием российских сил на ключевых маршрутах и несут потери.

Напомним, что на Покровском направлении оккупационные войска, задействовав не менее 10 квадроциклов и мотоциклов, а также до 40 пехотинцев, пытались осуществить штурм села Гришино.

Впоследствии украинские военные показали, как ликвидировали это наступление со стороны россиян.