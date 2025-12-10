ВС РФ начали механизированные штурмы Покровска: в ВСУ показали, как уничтожили колонну техники (видео)

Украинские военные отбили вражеский механизированный штурм в Покровске Донецкой области. Оккупанты пытаются прорваться в северную часть города на мототехнике, автомобилях и броневиках.

Видео боев за Покровск показала пресс-служба 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Военные рассказали, что россияне начали штурмы с утра, так как хотели воспользоваться неблагоприятными погодными условиями.

На бронированной, автомобильной и мототехнике оккупанты пытались пробиться к северной части Покровска с южного направления, однако их остановили подразделения в полосе обороны 7 корпуса ШР ДШВ.

"68 отдельная егерская бригада им. Олексы Довбуша сожгла первую "коробку" россиян. После этого другие подразделения, включая артиллерию, начали наносить поражения по технике и личному составу противника", — рассказали в пресс-службе.

По предварительным данным, украинские позиции в Покровске пытаются штурмовать подразделения 76 десантно-штурмовой Псковской дивизии. В 7 корпусе ШР ДШВ отметили, что работа по уничтожению российской техники и личного состава на Покровском направлении продолжается.

"Логистика остается осложненной. Для усиления наших возможностей снабжения продолжается операция по расширению логистических коридоров в Мирноград", — доложили военные.

Ситуация в Покровске и Мирнограде по состоянию на 9 декабря по данным DeepState Фото: скриншот

Бои за Покровск: что известно

Командир беспилотного авиационного комплекса отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" Национальной гвардии Украины "Скиф" 8 декабря рассказал, что бои в Покровске не прекращаются, и ВС РФ "практически охватили" город. По его словам, Силы обороны должны максимально сдерживать оккупантов, чтобы обеспечить выход из Покровска украинских подразделений и дать им возможность подготовиться к дальнейшим боям.

Издание "УП" 8 декабря со ссылкой на двух неназванных военнослужащих писало, что ВСУ отошли с части позиций под Покровском по решению пехотных командиров для выравнивания линии фронта, однако Генштаб ВСУ и Сухопутные войска официально эту информацию не комментировали.