ЗС РФ почали механізовані штурми Покровська: в ЗСУ показали, як знищили колону техніки (відео)

Українські військові відбили ворожий механізований штурм в Покровську Донецької області. Окупанти намагаються прорватися в північну частину міста на мототехніці, автомобілях і броньовиках.

Відео боїв за Покровськ показала пресслужба 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Військові розповіли, що росіяни почали штурми з ранку, бо хотіли скористатися несприятливими погодними умовами.

На броньованій, автомобільній і мототехніці окупанти намагалися пробитися до північної частини Покровська з південного напрямку, проте їх зупинили підрозділи у смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ.

"68 окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша спалила першу "коробку" росіян. Після цього інші підрозділи, включно з артилерією, почали наносити ураження по техніці та особовому складу противника", — розповіли в пресслужбі.

Відео дня

За попередніми даними, українські позиції в Покровську намагаються штурмувати підрозділи 76 десантно-штурмової Псковської дивізії. В 7 корпусі ШР ДШВ зазначили, що робота зі знищення російської техніки та особового складу на Покровському напрямку триває.

"Логістика залишається ускладненою. Для підсилення наших можливостей постачання триває операція з розширення логістичних коридорів у Мирноград", — доповіли військові.

Ситуація в Покровську та Мирнограді станом на 9 грудня за даними DeepState Фото: скриншот

Бої за Покровськ: що відомо

Командир безпілотного авіаційного комплексу окремого загону безпілотних систем "Тайфун" Національної гвардії України "Скіф" 8 грудня розповів, що бої в Покровську не припиняються, і ЗС РФ "практично охопили" місто. За його словами, Сили оборони повинні максимально стримувати окупантів, щоб забезпечити вихід з Покровська українських підрозділів і дати їм можливість підготуватися до подальших боїв.

Видання "УП" 8 грудня з посиланням на двох неназваних військовослужбовців писало, що ЗСУ відійшли з частини позицій під Покровськом за рішенням піхотних командирів для вирівнення лінії фронту, однак Генштаб ЗСУ та Сухопутні війська офіційно цю інформацію не коментували.