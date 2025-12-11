Путіну доповіли про захоплення Сіверська: що каже Генштаб, аналітики та військові

Начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов у своїй доповіді президенту Росії Володимиру Путіну заявив про окупацію Сіверська у Донецькій області. Також Герасимов заявив про захоплення Кучерівки, яка знаходиться на схід від Куп'янська, та Курилівки, яка розташована на схід від Куп'янська-Вузлового.

Також Герасимов заявив, що армія РФ продовжує бойові дії на лівому березі річки Оскіл. Про це повідомляє "РИА-Новости".

Герасимов також заявив про просування військ групування "Південь" в населеному пункті Костянтинівка Донецької області. За його словами, 45% будівель у Костянтинівці знаходяться під контролем російських військових.

Путін у відповідь подякував військовим, які нібито захопили Сіверськ, і зазначив, що це стало можливо лише "завдяки спільній роботі командирів, штабів, а також ролі особового складу".

Також президент РФ, що ЗС Росії продовжують просуватися на фронті.

"У плановому порядку триває створення полоси безпеки в прикордонних районах України. Продовжується ліквідація оточених угруповань на східному березі річки Оскіл та в Димитрові (російська назва українського міста Мирноград — ред.). Ми бачимо, що київський режим, не дозволив формуванням ЗСУ, заблокованих в цих районах, припинити опір та здатися, нарікає їх фактично на знищення", — заявив Путін.

Відео дня

Він також повідомив про просування російських військ у Запорізькій області.

Ситуація в Сіверську

Російські окупанти останнім часом активізували свої наступальні дії в Сіверську. Аналітики DeepState повідомляли про те, що армія РФ посилила тиск та збільшує кількість піхоти, яка просочується до міста Сіверськ, Донецької області.

За даними станом на 9 грудня, половина Сіверська перебувала під контролем ворога, а рубежем для стримування ЗС РФ була річка Бахмутка.

Наступного дня, 10 грудня, об'єднане командування "Схід" повідомило, що заяви про встановлення ворогом контролю над містом не відповідають дійсності. Там підтвердили, що росіянам дійсно вдалось пробратись у Сіверськ, оскільки вони використали погані погодні умови та інфільтрувались вглиб населеного пункту.

У заявах Генштабу Сіверськ востаннє фігурував учора, 10 грудня. У ранковому зведенні йшлося про те, що на Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника у районах Ямполя, Серебрянки, Сіверська, Званівки, Переїзного та Федорівки.

Ситуація в Сіверську за даними Генштабу Фото: Генштаб ЗСУ

Інформацію про захоплення Сіверська заперечували вранці 11 грудня військові — речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець в етері "Суспільне. Студія" заявив, що українські військові стримують російські штурми. Там зазначено, що бої тривають у всьому місті.

"Якщо говорити, чи є противник в Сіверську — так, є. Чи контролює він повністю місто, ні — не контролює. Постійно йде робота щодо його знищення", — заявив Запорожець.

Військовий 54-ї ОМБр Ілля Кротенко також пише, що ворог вперше зайшов і почав закріплятися вже у самому місті Сіверськ. І додає, що "містом ці руїни вже навряд колись назвеш".

При цьому він піднімає питання, що бригада, яка стоїть на позиціях з вересня 2021-го року, без ротації та відновлення, боронить цей напрямок і по нині.

На мапі DeepState місто Сіверськ частково позначене як окуповане, частина міста перебуває у "сірій" зоні.

Ситуація в Сіверську за даними DeepState Фото: DeepStateMAP

Військовослужбовець ЗСУ з позивним "Мучной" писав, що "місто тримається на морально-вольових".

За його словами, противнику вдалося зайти в центр міста, після цього вони підтягнули фланги. Українські військові контролюють вузьку смугу контролю на західному березі річки.

"Поступово вимальовується гірка перспектива: Сіверськ скоро може відколотися і тоді лінія бою поповзе далі — до нової великої битви вже за Слов’янський напрямок. Реальність важка, але її не обдуриш: ворог давить, шукає слабкі місця і намагається розкачати наш схід, щоб вирвати собі ще один коридор", — резюмує військовий.

Ситуація в Куп'янську

У Генштабі ЗСУ повідомили, що станом на 16:00 боєзіткнень на Куп'янському напрямку не зафіксовано.

Начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов вранці 11 грудня заявив, що росіяни перебувають у північних районах Куп'янська, але зазнають втрат. Про це він сказав в етері каналу "Ми — Україна".

"Зараз вони намагаються поповнити ті сили, що засіли там без особливого успіху для себе, тому що ефективно перерізані комунікації і просунути поповнення не вдається. Вони намагаються використовувати комунікації — не дуже вдало. І погодні умови, в тому числі туман. Там достатньо добре вибудувана "кілзона", тому їм зараз не вдається. Тому в самому місті вони несуть втрати швидше, ніж намагаються поповнювати", — заявив Трегубов.

Ситуація в Куп'янську за даними Генштабу Фото: Генштаб ЗСУ

Військовий з позивним "Мучной" у вівторок 9 грудня повідомляв, що українські військові просуваються у Куп'янську. Зокрема, є помітні рухи у південній частині у бік м-рну Ювілейний, де українські підрозділи просуваються кварталами й пробують застовпити нові точки.

"Наші бійці змогли взяти під контроль територію складських приміщень на північ від міста. Там вже вирівнюємо край, намагаємося закріпитися й розширити вплив на північну частину Куп’янська. Загальна динаміка позитивна, вдається вповзати в місто з обох боків і ставити свої опорники так, щоб поступово перетискати ворога між берегами р. Оскіл. Якщо нам вдасться одночасно стиснути його з двох напрямків — логістика окупантів посиплеться, а самі вони довго в напівоточенні не встоять", — заявив "Мучной".

У DeepState на мапі зазначено, що Росія контролює частину Куп'янська, утім не зайшла на територію Куп'янська-Вузлового.

Ситуація в Куп'янську за даними DeepState Фото: DeepStateMAP

Ситуація на Покровському напрямку

У Генштабі ЗСУ станом на 16:00 11 грудня повідомляли, що російські війська 33 рази намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки. Наші захисники вже відбили 31 атаку, бої тривали.

Ситуація в Покровську за даними Генштабу Фото: Генштаб ЗСУ

Військові підрозділу "Скеля" підняли український прапор у центрі Покровська. Вони наголосили, що попри кремлівську брехню про "взяття" міста, Україна бореться, буде боротися і не віддасть окупантам свою територію.

У DeepState на мапі видно, що РФ контролює майже весь Покровськ, а частина військових ЗСУ оточені сірою зоною, де можуть перебувати російські окупанти.

Ситуація в Покровську за даними DeepState Фото: DeepStateMAP

Раніше "УП" повідомляла, що вихід із Мирнограда на Донеччині через умовний "коридор" став надзвичайно небезпечним. Українські військові, які намагаються залишити місто, стикаються з посиленою присутністю російських сил на ключових маршрутах та зазнають втрат.

Нагадаємо, що на Покровському напрямку окупаційні війська, задіявши щонайменше 10 квадроциклів і мотоциклів, а також до 40 піхотинців, намагалися здійснити штурм села Гришине.

Згодом українські військові показали, як ліквідували цей наступ з боку росіян.