Чорний день для росіян: DeepState показав, як ЗСУ зупинили штурм РФ під Покровськом (відео)

Окупаційні війська, задіявши щонайменше 10 квадроциклів і мотоциклів, а також до 40 піхотинців, намагалися здійснити штурм села Гришине. На виїзді з Покровська, як наголошують в DeepState, на ворога чекав сюрприз.

Стало відомо, що сьогодні ворог намагався прорватися до Гришиного силами щонайменше 10 квадроциклів і мотоциклів та близько 40 одиниць піхоти. Дані щодо використання бронетехніки уточнюються, повідомляють аналітики DeepState.

"На під’їзді до міста російські підрозділи зустріли несподівану відсіч. Розгублена піхота не змогла організувати ефективний наступ, що дозволило українським захисникам утримати позиції", - сказано у повідомленні.

На відео видно, що на дорозі із величезними вирвами від вибухів лежать розбиті та палаючі мотоцикли та інша техніка.

Російська колона була знищена біля Гришиного Фото: DeepState

Водночас українські військові звертають увагу, що ворог міцно закріпився в центральній частині Покровська, нижче залізниці, яку він використовує для пересування, накопичення сил та як район висування для наступальних операцій.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що українські військові відбили ворожий механізований штурм в Покровську Донецької області. Окупанти намагаються прорватися в північну частину міста на мототехніці, автомобілях і броньовиках.

А партизани розповідають, що військові ЗС РФ у Херсонській області почали масово "хворіти" та лягати у шпиталі, щоб ухилитися від участі в боях. Таких "госпіталізацій" різко побільшало на тлі чуток про ймовірне перекидання на Покровський напрямок.