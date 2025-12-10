Черный день для россиян: DeepState показал, как ВСУ остановили штурм РФ под Покровском (видео)

Оккупационные войска, задействовав не менее 10 квадроциклов и мотоциклов, а также до 40 пехотинцев, пытались осуществить штурм села Гришино. На выезде из Покровска, как отмечают в DeepState, врага ждал сюрприз.

Стало известно, что сегодня враг пытался прорваться в Гришино силами не менее 10 квадроциклов и мотоциклов и около 40 единиц пехоты. Данные по использованию бронетехники уточняются, сообщают аналитики DeepState.

"На подъезде к городу российские подразделения встретили неожиданный отпор. Растерянная пехота не смогла организовать эффективное наступление, что позволило украинским защитникам удержать позиции", — сказано в сообщении.

На видео видно, что на дороге с огромными воронками от взрывов лежат разбитые и горящие мотоциклы и другая техника.

Российская колонна была уничтожена возле Гришино Фото: DeepState

В то же время украинские военные обращают внимание, что враг прочно закрепился в центральной части Покровска, ниже железной дороги, которую он использует для передвижения, накопления сил и как район выдвижения для наступательных операций.

Напомним, ранее Фокус писал, что украинские военные отбили вражеский механизированный штурм в Покровске Донецкой области. Оккупанты пытаются прорваться в северную часть города на мототехнике, автомобилях и броневиках.

А партизаны рассказывают, что военные ВС РФ в Херсонской области начали массово "болеть" и ложиться в госпитали, чтобы уклониться от участия в боях. Таких "госпитализаций" резко увеличилось на фоне слухов о вероятной переброске на Покровское направление.