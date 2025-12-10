Українські війська у "сірій зоні": ЗС РФ перекрили шлях до Мирнограда через Покровськ, — УП (карти)

Вихід із Мирнограда на Донеччині через умовний "коридор" став надзвичайно небезпечним. Українські військові, які намагаються залишити місто, стикаються з посиленою присутністю російських сил на ключових маршрутах та зазнають втрат.

Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на своїх співрозмовників на Покровському напрямку, а також мапу DeepState, усі дороги, які могли б забезпечити вихід із Мирнограда, наразі перебувають у так званій "сірій зоні". Одним із таких маршрутів є дорога через село Рівне, частково захоплене російськими військами. Раніше через це село проходила логістика українських підрозділів, проте тепер рух цим шляхом став надзвичайно ризиковим.

За словами співрозмовників видання, українські підрозділи вже кілька тижнів намагаються знайти безпечні способи залишити місто, використовуючи обмежені маршрути через два невеликі населені пункти – Рівне та Світле. Спроби вийти через Родинське в листопаді завершилися втратами техніки та людей. Підрозділи ДШВ робили спроби розчистити коридор, проте поки що немає інформації про їх успішність.

Ситуація на Покровському напрямку - карти DeepState Фото: DeepState

Джерела також зазначають, що російські сили одночасно збільшують свою присутність у самому Мирнограді. Через це українські військові мають обмежені можливості для спостереження, а деякі райони міста вже опинилися близько до оточення. Водночас умовний "коридор", який простягається від частково захопленого Рівного до Красного Лиману, залишається небезпечним і прохідним лише з великим ризиком для життя та техніки.

За оцінкою співрозмовників, ситуація ускладнюється тим, що противник активно перерізає логістичні шляхи та підтримує постійне спостереження через дрони та артилерію, що робить будь-яку спробу виходу українських підрозділів критично небезпечною.

Варто зазначити, що 8 грудня аналітики DeepState повідомили про окупацію російськими військами населених пунктів Лисівка, Сухий Яр, Гнатівка, Ріг та Новопавлівка, а також про просування противника у Сіверську, Мирнограді та поблизу Покровська.

Однак, за інформацією Генштабу, станом на ранок 10 грудня на Покровському напрямку українські захисники відбили 48 штурмових атак противника в районах населених пунктів Шахове, Іванівка, Червоний Лиман, Мирноград, Гришине, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія, а також у напрямку Новопідгородного та Новопавлівки.

Ситуація на Покровському напрямку станом на ранок 10 грудня Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що, за інформацією головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, восени, на певному етапі бойових дій, у Покровську Донецької області вже не було військових ЗСУ, через "обмежені можливості".

Також Фокус писав, що хоча окремі ділянки фронту, зокрема біля Покровська та Гуляйполя, залишаються напруженими, заяви Путіна про "значні перемоги" не відповідають дійсності.