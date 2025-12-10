Бої за Покровськ і Гуляйполе: в ISW розповіли, чи може "посипатися" фронт в Україні

Росія активно намагається переконати світ і власних громадян, що її війська непереможні, а економіка витримує будь-які удари. Однак аналіз експертів показує, що реальна ситуація на фронті та стан економіки суттєво відрізняються від пафосних заяв Кремля.

Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), Москва збільшує свої інформаційні та психологічні зусилля, щоб демонструвати нібито непохитну силу армії та економіки. Основна мета цих кампаній — змусити Україну та Захід поступитися у переговорах, вселяючи страх перед тривалою і виснажливою війною, яку Росія нібито здатна виграти.

Хоча окремі ділянки фронту, зокрема в районах Покровська та Гуляйполя, залишаються складними, більшість заяв Путіна про "значні перемоги" не відповідають реальному стану справ. Аналітики підкреслюють, що фронт в Україні не перебуває на межі прориву, а твердження Кремля про економічну потужність ігнорують реальні внутрішні проблеми РФ, посилені санкціями, дефіцитом ресурсів та зростанням витрат на війну.

Зусилля Росії у когнітивній війні також спрямовані на досягнення воєнно-політичних цілей, яких вона наразі не може реалізувати на полі бою. Йдеться про прагнення нав’язати Україні поступки щодо євроатлантичної інтеграції, заміну чинного уряду на проросійське керівництво, обмеження оборонних можливостей і передачу всього Донбасу. Зокрема, 9 грудня Путін повторив, що Луганська та Донецька області "історично належать Росії" та "завжди були її частиною", хоча Росія щонайменше тричі визнавала кордони та незалежність України — у 1991, 1994 та 1997 роках.

Окрім цього, у звіті аналітики ISW відзначають, що спроби Москви домогтися контролю над рештою Донецької області шляхом переговорів пов’язані з тим, що взяття цієї сильно укріпленої території силою потребуватиме щонайменше двох-трьох років важких, витратних боїв. Кремль намагається змусити Київ і партнерів передати ці райони без бою, що дозволило б РФ заощадити ресурси та отримати більш вигідну базу для подальшої агресії. Довгострокова стратегічна мета Кремля — контроль над усією Україною — залишається незмінною.

За даними ISW, від початку 2025 року російські війська захопили лише 0,77% української території — близько 4669 квадратних кілометрів — зазнавши при цьому надзвичайно високих втрат. Генштаб України оцінює їх у понад 391 тисячу осіб, що становить близько 83 загиблих на кожен квадратний кілометр просування. Навіть у районах, де РФ демонструвала відносно швидке просування, зокрема біля Гуляйполя та Покровська, темпи залишалися мінімальними.

Фахівці пояснюють це тим, що сучасне поле бою, де домінують безпілотники, значно обмежує можливості російських сил вести маневрову війну. Українські дрони ускладнюють застосування бронетехніки та змушують російські війська проводити виснажливі піхотні штурми. Ця ситуація навряд чи зміниться у короткостроковій перспективі без технологічного прориву.

Окрему увагу ISW приділяє внутрішнім обмеженням Росії. Попри заяви Путіна про необмежені ресурси, РФ натрапляє на труднощі у забезпеченні армії та підтримці мобілізаційного потенціалу. Система набору контрактників, що базується на високих фінансових стимулах, демонструє зниження ефективності та створює додатковий тиск на економіку. Зростання витрат на війну та уповільнення темпів вербування ставлять під сумнів здатність Росії підтримувати нинішній рівень втрат без нових хвиль мобілізації.

