Бои за Покровск и Гуляйполе: в ISW рассказали, может ли "посыпаться" фронт в Украине

Россия активно пытается убедить мир и собственных граждан, что ее войска непобедимы, а экономика выдерживает любые удары. Однако анализ экспертов показывает, что реальная ситуация на фронте и состояние экономики существенно отличаются от пафосных заявлений Кремля.

Как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), Москва увеличивает свои информационные и психологические усилия, чтобы демонстрировать якобы непоколебимую силу армии и экономики. Основная цель этих кампаний — заставить Украину и Запад уступить в переговорах, внушая страх перед длительной и изнурительной войной, которую Россия якобы способна выиграть.

Хотя отдельные участки фронта, в частности в районах Покровска и Гуляйполя, остаются сложными, большинство заявлений Путина о "значительных победах" не соответствуют реальному положению дел. Аналитики подчеркивают, что фронт в Украине не находится на грани прорыва, а утверждения Кремля об экономической мощи игнорируют реальные внутренние проблемы РФ, усиленные санкциями, дефицитом ресурсов и ростом расходов на войну.

Усилия России в когнитивной войне также направлены на достижение военно-политических целей, которые она пока не может реализовать на поле боя. Речь идет о стремлении навязать Украине уступки по евроатлантической интеграции, замену действующего правительства на пророссийское руководство, ограничение оборонных возможностей и передачу всего Донбасса. В частности, 9 декабря Путин повторил, что Луганская и Донецкая области "исторически принадлежат России" и "всегда были ее частью", хотя Россия как минимум трижды признавала границы и независимость Украины — в 1991, 1994 и 1997 годах.

Кроме этого, в отчете аналитики ISW отмечают, что попытки Москвы добиться контроля над остальной частью Донецкой области путем переговоров связаны с тем, что взятие этой сильно укрепленной территории силой потребует как минимум двух-трех лет тяжелых, затратных боев. Кремль пытается заставить Киев и партнеров передать эти районы без боя, что позволило бы РФ сэкономить ресурсы и получить более выгодную базу для дальнейшей агрессии. Долгосрочная стратегическая цель Кремля — контроль над всей Украиной — остается неизменной.

По данным ISW, с начала 2025 года российские войска захватили лишь 0,77% украинской территории — около 4669 квадратных километров — понеся при этом чрезвычайно высокие потери. Генштаб Украины оценивает их в более 391 тысячу человек, что составляет около 83 погибших на каждый квадратный километр продвижения. Даже в районах, где РФ демонстрировала относительно быстрое продвижение, в частности у Гуляйполя и Покровска, темпы оставались минимальными.

Специалисты объясняют это тем, что современное поле боя, где доминируют беспилотники, значительно ограничивает возможности российских сил вести маневренную войну. Украинские дроны затрудняют применение бронетехники и заставляют российские войска проводить изнурительные пехотные штурмы. Эта ситуация вряд ли изменится в краткосрочной перспективе без технологического прорыва.

Отдельное внимание ISW уделяет внутренним ограничениям России. Несмотря на заявления Путина о неограниченных ресурсах, РФ сталкивается с трудностями в обеспечении армии и поддержании мобилизационного потенциала. Система набора контрактников, основанная на высоких финансовых стимулах, демонстрирует снижение эффективности и создает дополнительное давление на экономику. Рост расходов на войну и замедление темпов вербовки ставят под сомнение способность России поддерживать нынешний уровень потерь без новых волн мобилизации.

