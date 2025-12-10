Украинские войска в "серой зоне": ВС РФ перекрыли путь к Мирнограду через Покровск, — УП (карты)

Выход из Мирнограда в Донецкой области через условный "коридор" стал чрезвычайно опасным. Украинские военные, которые пытаются покинуть город, сталкиваются с усиленным присутствием российских сил на ключевых маршрутах и несут потери.

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на своих собеседников на Покровском направлении, а также карты DeepState, все дороги, которые могли бы обеспечить выход из Мирнограда, сейчас находятся в так называемой "серой зоне". Одним из таких маршрутов является дорога через село Ровно, частично захваченное российскими войсками. Ранее через это село проходила логистика украинских подразделений, однако теперь движение по этому пути стало чрезвычайно рискованным.

По словам собеседников издания, украинские подразделения уже несколько недель пытаются найти безопасные способы покинуть город, используя ограниченные маршруты через два небольших населенных пункта — Ровно и Светлое. Попытки выйти через Родинское в ноябре завершились потерями техники и людей. Подразделения ДШВ предпринимали попытки расчистить коридор, однако пока нет информации об их успешности.

Ситуация на Покровском направлении — карты DeepState Фото: DeepState

Источники также отмечают, что российские силы одновременно увеличивают свое присутствие в самом Мирнограде. Поэтому украинские военные имеют ограниченные возможности для наблюдения, а некоторые районы города уже оказались близко к окружению. В то же время условный "коридор", который простирается от частично захваченного Ровно до Красного Лимана, остается опасным и проходимым только с большим риском для жизни и техники.

По оценке собеседников, ситуация осложняется тем, что противник активно перерезает логистические пути и поддерживает постоянное наблюдение через дроны и артиллерию, что делает любую попытку выхода украинских подразделений критически опасной.

Стоит отметить, что 8 декабря аналитики DeepState сообщили об оккупации российскими войсками населенных пунктов Лисовка, Сухой Яр, Гнатовка, Рог и Новопавловка, а также о продвижении противника в Северске, Мирнограде и вблизи Покровска.

Однако, по информации Генштаба, по состоянию на утро 10 декабря на Покровском направлении украинские защитники отбили 48 штурмовых атак противника в районах населенных пунктов Шахово, Ивановка, Красный Лиман, Мирноград, Гришино, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филиал, а также в направлении Новоподгородного и Новопавловки.

Ситуация на Покровском направлении по состоянию на утро 10 декабря Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что, по информации главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, осенью, на определенном этапе боевых действий, в Покровске Донецкой области уже не было военных ВСУ, из-за "ограниченных возможностей".

Также Фокус писал, что хотя отдельные участки фронта, в частности возле Покровска и Гуляйполя, остаются напряженными, заявления Путина о "значительных победах" не соответствуют действительности.