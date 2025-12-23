"Мы предупреждали раньше": Северск перешел под полный контроль ВС РФ, — DeepState

Российские оккупанты захватили полный контроль над городом Северск Донецкой области.

Подобная ситуация и с населенным пунктом Грабовское, сообщили аналитики DeepState.

"Северск перешел под контроль врага Вот и наступил тот день, когда город оказался в красной зоне и о чем мы предупреждали ранее", — говорится в сообщении.

Аналитики вспомнили, что когда происходили первые фиксации закрепления врага в Северске, а ситуация становилась все более критической, для высшего командования ВСУ в лице спикеров город был полностью под украинским контролем.

"В частности, мы слышали от спикера ГШ (Андрея, — ред.) Ковалева, что у него в Северске друзья, которые держат город, а мы распространяем фейки и вражескую пропаганду. Теперь все стало на свои места — город оккупирован врагом, а бригады недополучают людей", — отметили в DeepState.

Там также подчеркнули, что село Грабовское в Сумской области также перешло под российский контроль.

Оккупированный Северск на карте Фото: DeepState

Напомним, 23 декабря Генштаб сообщил, что ВСУ отошли из Северска, однако город остается под огневым контролем.

Фокус также писал о том, что в Грабовское зашли около сотни оккупантов.