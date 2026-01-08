ВС РФ оккупировали сразу два села в Донецкой и Сумской областях, — DeepState (карта)

Российские войска оккупировали село Новомарково Краматорского района Донецкой области и село Андреевка — в Сумской области.

"Враг оккупировал Андреевку и Новомарково", — говорится в заметке проекта DeepState.

Аналитики также внесли изменения в карту боевых действий. Села Новомарково и Андреевка теперь находятся в красной зоне, что означает, что контроль над этими населенным пунктами перешел к оккупантам.

село Андреевка Сумская область Фото: Скриншот

село Новомарково Донецкая область Фото: Скриншот

Кроме того, аналитики DeepState сообщили, что российские войска продвинулись вблизи Майского.

На момент публикации материала ни Генеральный штаб ВСУ, ни украинская власть не комментировали оккупации сел Новомарково и Андреевка.

Напомним, 1 января аналитики DeepState сообщили, что каждый пятый квадратный километр Украины оккупирован.

Відео дня

В декабре Фокус писал о том, что Северск перешел под полный контроль ВС РФ.