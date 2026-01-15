Російська армія просунулась у двох областях України — DeepState (мапа)

Російські окупаційні війська просунулися у Запорізькій та Донецькій областях, поблизу одразу кількох населених пунктів.

"Ворог просунувся поблизу Залізнянського, Яблунівки та у Степногірську", — йдеться у повідомленні проєкту DeepState.

Населені пункти Яблунівка та Залізнянське розташовані у Донецькій області, а Степногірськ — у Запорізькій.

Ананілітики також внесли зміни на мапу бойових дій з відмітками, у який саме бік та наскільки ворожі війська просунулись на цих напрямках.

Просування ЗС РФ поблизу Яблунівки Фото: Скриншот

Просування ЗС РФ поблизу Залізнянського Фото: Скриншот

Просування ЗС РФ поблизу Степногірська Фото: Скриншот

Водночас офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Генеральний штаб Збройних сил України в останньому зведенні повідомив, що на фронті відбулося 118 бойових зіткнень із противником, а найбільш активним ворог був на Покровському напрямку. Там окупанти здійснили 23 спроби потіснити українських захисників.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 17 бойових зіткнень. Сили оборони відбивали ворожі атаки в районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Зеленого, Святопетрівки.

Нагадаємо, 8 січня аналітики DeepState повдіомили, що ЗС РФ окупували одразу два села у Донецькій та Сумській областях.

1 січня аналітики DeepState повідомили, що кожен п'ятий квадратний кілометр України окуповано.