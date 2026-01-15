Російська армія просунулась у двох областях України — DeepState (мапа)
Російські окупаційні війська просунулися у Запорізькій та Донецькій областях, поблизу одразу кількох населених пунктів.
"Ворог просунувся поблизу Залізнянського, Яблунівки та у Степногірську", — йдеться у повідомленні проєкту DeepState.
Населені пункти Яблунівка та Залізнянське розташовані у Донецькій області, а Степногірськ — у Запорізькій.
Ананілітики також внесли зміни на мапу бойових дій з відмітками, у який саме бік та наскільки ворожі війська просунулись на цих напрямках.
Водночас офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Генеральний штаб Збройних сил України в останньому зведенні повідомив, що на фронті відбулося 118 бойових зіткнень із противником, а найбільш активним ворог був на Покровському напрямку. Там окупанти здійснили 23 спроби потіснити українських захисників.
На Гуляйпільському напрямку відбулося 17 бойових зіткнень. Сили оборони відбивали ворожі атаки в районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Зеленого, Святопетрівки.
Нагадаємо, 8 січня аналітики DeepState повдіомили, що ЗС РФ окупували одразу два села у Донецькій та Сумській областях.
1 січня аналітики DeepState повідомили, що кожен п'ятий квадратний кілометр України окуповано.