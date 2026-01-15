Российская армия продвинулась в двух областях Украины — DeepState (карта)

Российские оккупационные войска продвинулись в Запорожской и Донецкой областях, вблизи сразу нескольких населенных пунктов.

"Враг продвинулся вблизи Железнянского, Яблоновки и в Степногорске", — говорится в сообщении проекта DeepState.

Населенные пункты Яблоновка и Железнянское расположены в Донецкой области, а Степногорск — в Запорожской.

Аналитики также внесли изменения на карту боевых действий с отметками, в какую именно сторону и насколько вражеские войска продвинулись на этих направлениях.

Продвижение ВС РФ вблизи Яблоновки Фото: Скриншот

Продвижение ВС РФ вблизи Железнянского Фото: Скриншот

Продвижение ВС РФ вблизи Степногорска Фото: Скриншот

В то же время официального подтверждения этой информации пока нет.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в последней сводке сообщил, что на фронте произошло 118 боевых столкновений с противником, а наиболее активным враг был на Покровском направлении. Там оккупанты осуществили 23 попытки потеснить украинских защитников.

На Гуляйпольском направлении произошло 17 боевых столкновений. Силы обороны отражали вражеские атаки в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Зеленого, Святопетровки.

Напомним, 8 января аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ оккупировали сразу два села в Донецкой и Сумской областях.

1 января аналитики DeepState сообщили, что каждый пятый квадратный километр Украины оккупирован.