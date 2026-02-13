Приоритетом врага остается Донецкая область: какой будет тактика весеннего наступления РФ, — командир

Россия активно наращивает свои наступательные возможности на востоке Украины, и, по оценкам украинских военных, ее приоритетом остаются Донецкая, Луганская и Запорожская области. Несмотря на попытки врага усилить фронт, Силы обороны стабилизировали ситуацию на ключевых направлениях и частично перенимают тактическую инициативу.

Об этом в интервью "24 Каналу" рассказал командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" и Герой Украины Юрий Федоренко.

На вопрос о возможном весенне-летнем наступлении России он отметил, что сложно делать точные прогнозы, ведь противник уже активно действует на фронте и выполняет задачи, поставленные руководством РФ. По его словам, враг пытается расширить собственные военные и наступательные возможности, при этом ежедневно проводя десятки боевых столкновений и сотни обстрелов из реактивных систем и авиации по прифронтовым населенным пунктам.

Кроме того, Федоренко пояснил, что приоритетным направлением для России остается Донецкая область, где противник пытается усилить контроль, но украинские войска успешно отражают атаки. Зато в Луганской области, по его словам, враг стремится завершить оккупацию, однако не может этого сделать, несмотря на неоднократные заявления о полной оккупации. И все же Силы обороны не позволяют ему реализовать эти планы.

Відео дня

Что касается Запорожской области, командир подчеркнул, что противник мечтает продвинуть фронт и создать условия для эффективного нанесения огневых ударов, в частности по городу Запорожью и его промышленным объектам, часть из которых относится к оборонно-промышленному комплексу. Он отметил, что россияне стремятся превратить город в территорию, где можно наносить максимальное разрушение, но эти намерения вряд ли удастся реализовать.

"Из последней информации, которая есть в публичном пространстве, следует, что Силы обороны смогли стабилизировать ситуацию на Запорожском направлении. Здесь надо отдельно выделить вещи, которые часто в тени, потому что мы привыкли разбираться только в проблемах, в сложных вопросах, они нам психологически ближе. А когда что-то получается хорошо, это обсуждается очень быстро и за кулисами", — говорится в публикации.

Сейчас же главной целью России является не только территориальная оккупация, но и разрушение украинской государственности через уничтожение людей, и что на временно оккупированных территориях и на деоккупированных участках это проявляется особенно ярко. Как пишет издание, война ведется против украинцев как нации, и оккупант не планирует помилования для тех, кто попадает под его контроль.

"И помилования от российского оккупанта не будет ни для кого. Россия очень хорошо проявила это на территориях, которые временно были в оккупации и которые Силы обороны деоккупировали, или на тех, что сейчас, к сожалению, являются оккупированными", — отметил военный.

Напомним, на пресс-конференции 13 февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что россияне хотят казаться "грозным медведем", но на самом деле их продвижение напоминает движение садовой улитки.

Также пресс-служба 7 корпус ДШВ рассказывала, что за шесть месяцев боев в Покровской агломерации российские войска понесли значительные потери в живой силе и технике. Более того, количество тел погибших россиян на этом направлении "могло бы занять всю Красную площадь"