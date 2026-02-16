Втрати ЗС РФ зросли у чотири рази: як працює "м'ясна машина" Москви на війні в Україні, — Гілі

На деяких відтинках фронту в Україні втрати Збройних сил Російської Федерації зросли у чотири рази, порівняно з попередньою ситуацією, розповів міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Через це росіяни залучили стільки північнорейських солдатів, що з них можна складати невеликий армійський корпус. Що відбувається з втратами ЗС РФ у перші місяці 2026 року?

Попереднє співвідношення втрати ЗСУ та ЗС РФ становило один до шести, але тепер цей показник становить один до 25, ідеться у статті агентства Bloomberg. Що відновити сили, Москва залучає найманців і серед них північнокорейських солдатів — близько 17 тисяч, тобто цілий армійський корпус.

Агентство процитувало заяву міністра Гілі на Мюнхенській безпековій конференції, аналізуючи втрати ЗС РФ. Порівняно із ЗСУ, для росіян ситуація погіршилась — є зміна 1:6 на 1:20 [показує відносне зростання у чотири рази — ред.]. Вказується, що, окрім КНДР, на полі бою з російського боку виявили громадян Індії, Пакистану, Непалу, Куби, Нігерії та Сенегалу. У інтерв'ю медіа посадовець нагадав, що у січні на 1200-кілометровій лінії фронту росіяни втратили більше людей, ніж набрали добровольців. Подібні темпи втрат примушують набирати іноземців, яких заманюють і грошима, і обманом, зауважив міністр. На його думку, подібна тенденція показує, що Кремль програє війну, хоч публічно стверджує протилежне.

"Зростаючі втрати Росії кидають виклик наративу, який просуває Кремль, а часом і президент США Дональд Трамп, про те, що перемога Москви неминуча", — ідеться у статті.

Гілі назвав ситуацію для росіян на полі бою "м'ясною машиною", і зауважив, що найманці справді можуть не усвідомлювати, що їх очікує. При цьому на початку 2026 року кількість новобранців у російській армії на 9 тис. відстало від кількості загиблих, а просування на лінії фронту — ледь помітні, пояснило медіа.

"Київ зміг завдати Росії більше жертв, ніж Кремль зміг залучити за останні два місяці", — сказав британський міністр, посилаючись на заяву глави Міноборони України Михайла Федорова.

Втрати ЗС РФ — деталі

На основі даних Генштабу ЗСУ на порталі "Мінфін" є інфографіка з втратами ЗС РФ, у якій враховуються і загиблі, і поранені російські солдати. Дані показують, що станом на середину лютого 2026 року Кремль втратив більш як 1,2 млн людей. При цьому максимальні місячні втрати були з жовтня 2024 по січень 2025 року, а показники 2026 до цього рівня поки не дістають.

Втрати ЗС РФ — дані про зменшення особового кладу ворожої армії старном на 15 лютого 2026 року Фото: Портал Мінфін

Зазначимо, у лютому західні медіа писали про втрати на війні в Україні. Зокрема, медіа The New York Times розповіло, що по обидва боки фронту до весни можуть загинути або отримати поранення сумарно 2 млн військових ЗСУ та ЗС РФ. При цьому кількість загиблих солдатів російської армії — по 35 тис. осіб щомісяця у 2025 році. Про це ж сказав Михайло Федоров: зі слів міністра, у грудні минулого року втрати ЗС РФ склали 35 тис., у січні 2026 — ще "плюс" 30 тис.

Тим часом президент Володимир Зеленський озвучив чисельність загиблих в Україні. Згідно з даними глави держави, ідеться про 55 тис. жертв російського нападу.

