Потери ВС РФ выросли в четыре раза: как работает "мясная машина" Москвы на войне в Украине, — Хили

На некоторых отрезках фронта в Украине потери Вооруженных сил Российской Федерации выросли в четыре раза по сравнению с предыдущей ситуацией, рассказал министр обороны Великобритании Джон Хили. Из-за этого россияне привлекли столько северокорейских солдат, что из них можно составлять небольшой армейский корпус. Что происходит с потерями ВС РФ в первые месяцы 2026 года?

Предыдущее соотношение потери ВСУ и ВС РФ составляло один к шести, но теперь этот показатель составляет один к 25, говорится в статье агентства Bloomberg. Чтобы восстановить силы, Москва привлекает наемников и среди них северокорейских солдат — около 17 тысяч, то есть целый армейский корпус.

Агентство процитировало заявление министра Гили на Мюнхенской конференции безопасности, анализируя потери ВС РФ. По сравнению с ВСУ, для россиян ситуация ухудшилась — изменение 1:6 на 1:20 [показывает относительный рост в четыре раза — ред.]. Указывается, что, кроме КНДР, на поле боя с российской стороны обнаружили граждан Индии, Пакистана, Непала, Кубы, Нигерии и Сенегала. В интервью медиа чиновник напомнил, что в январе на 1200-километровой линии фронта россияне потеряли больше людей, чем набрали добровольцев. Подобные темпы потерь заставляют набирать иностранцев, которых заманивают и деньгами, и обманом, отметил министр. По его мнению, подобная тенденция показывает, что Кремль проигрывает войну, хотя публично утверждает обратное.

"Растущие потери России бросают вызов нарративу, который продвигает Кремль, а порой и президент США Дональд Трамп, о том, что победа Москвы неизбежна", — говорится в статье.

Хили назвал ситуацию для россиян на поле боя "мясной машиной", и заметил, что наемники действительно могут не осознавать, что их ожидает. При этом в начале 2026 года количество новобранцев в российской армии на 9 тыс. отстало от количества погибших, а продвижение на линии фронта — едва заметно, пояснило медиа.

"Киев смог нанести России больше жертв, чем Кремль смог привлечь за последние два месяца", — сказал британский министр, ссылаясь на заявление главы Минобороны Украины Михаила Федорова.

Потери ВС РФ — детали

На основе данных Генштаба ВСУ на портале "Минфин" есть инфографика с потерями ВС РФ, в которой учитываются и погибшие, и раненые российские солдаты. Данные показывают, что по состоянию на середину февраля 2026 года Кремль потерял более 1,2 млн человек. При этом максимальные месячные потери были с октября 2024 по январь 2025 года, а показатели 2026 года до этого уровня пока не достают.

Потери ВС РФ — данные об уменьшении личного состава вражеской армии по состоянию на 15 февраля 2026 года Фото: Портал Мінфін

Отметим, в феврале западные медиа писали о потерях на войне в Украине. В частности, медиа The New York Times рассказало, что по обе стороны фронта до весны могут погибнуть или получить ранения суммарно 2 млн военных ВСУ и ВС РФ. При этом количество погибших солдат российской армии — по 35 тыс. человек ежемесячно в 2025 году. Об этом же сказал Михаил Федоров: по словам министра, в декабре прошлого года потери ВС РФ составили 35 тыс., в январе 2026 — еще "плюс" 30 тыс.

Тем временем президент Владимир Зеленский озвучил численность погибших в Украине. Согласно данным главы государства, речь идет о 55 тыс. жертв российского нападения.

Напоминаем, 13 февраля бойцы 7 корпуса ДШВ рассказали, какую площадь в Москве могли бы покрыть погибшие россияне. Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди сообщил, сколько солдат ВС РФ попали под удар украинских дронов.