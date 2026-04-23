Россияне ударили по нескольким районам Днепра: горят квартиры и магазин (видео)

В ночь на 23 апреля российские оккупационные войска нанесли удар по Днепру, в результате чего были повреждены жилые дома. Кроме многоэтажки, в городе загорелись авто и магазин.

На месте ударов вспыхнули пожары, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

"Враг атакует Днепр. Загорелись пожары в разных районах города. Повреждена жилая застройка", — написал Ганжа.

Впоследствии он уточнил, что россияне попали в многоэтажку в Днепре.

"Загорелись несколько квартир", — отметил Ганжа.

В то же время в местных телеграмм-каналах появилось видео пожара в Днепре.

Кроме того, Ганжа подчеркнул, что, кроме многоэтажки, в городе занялись авто и магазин.

Отметим, что после полуночи Воздушные силы ВСУ предупреждали о нескольких группах вражеских БпЛА, которые летели с южного направления курсом на Днепр.

На момент публикации материала было известно о двух пострадавших в результате российского удара по Днепру.

Напомним, утром 22 апреля россияне обстреляли Днепр дронами-камикадзе "Шахед".

Фокус также писал о том, что дроны ВС РФ ударили по портам Большой Одессы.