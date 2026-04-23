Россияне ударили по нескольким районам Днепра: горят квартиры и магазин (видео)

Обстрел Днепра
ВС РФ ударили по многоэтажке в Днепре | Фото: Днепропетровская ОГА

В ночь на 23 апреля российские оккупационные войска нанесли удар по Днепру, в результате чего были повреждены жилые дома. Кроме многоэтажки, в городе загорелись авто и магазин.

На месте ударов вспыхнули пожары, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

"Враг атакует Днепр. Загорелись пожары в разных районах города. Повреждена жилая застройка", — написал Ганжа.

Впоследствии он уточнил, что россияне попали в многоэтажку в Днепре.

"Загорелись несколько квартир", — отметил Ганжа.

В то же время в местных телеграмм-каналах появилось видео пожара в Днепре.

Кроме того, Ганжа подчеркнул, что, кроме многоэтажки, в городе занялись авто и магазин.

Отметим, что после полуночи Воздушные силы ВСУ предупреждали о нескольких группах вражеских БпЛА, которые летели с южного направления курсом на Днепр.

На момент публикации материала было известно о двух пострадавших в результате российского удара по Днепру.

Последствия российского удара по Днепру
Последствия российского удара по Днепру
Последствия российского удара по Днепру
Последствия российского удара по Днепру
Последствия российского удара по Днепру
Последствия российского удара по Днепру
Последствия российского удара по Днепру
Последствия российского удара по Днепру
Последствия российского удара по Днепру

Напомним, утром 22 апреля россияне обстреляли Днепр дронами-камикадзе "Шахед".

Фокус также писал о том, что дроны ВС РФ ударили по портам Большой Одессы.