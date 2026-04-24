ЗС РФ вдарили по житловому будинку Одеси: наслідки ворожої атаки (відео)

У ніч на 24 квітня російські війська завдали удару по житловому будинку Одеси, внаслідок чого деякі помешкання одеситів зруйновані.

У самому будинку спалахнула пожежа, видно з відео, яке оприлюднили місцеві телеграм-канали.

"Пожежу досі гасять, у будинку можуть бути постраждалі", — йдеться у підписі до відео.

Удар по місту також підтвердив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Внаслідок ворожої атаки на місто, є влучання в житловий будинок. Всю інформацію зʼясовуємо", — написав Лисак.

Зазначимо, що пізно ввечері 23 квітня Повітряні сили ЗСУ попереджали про БпЛА, які летіли з акваторії Чорного моря курсом на Одещину.

На момент публікації матеріалу інформації щодо кількості постраждалих внаслідок російського удару по Одесі не було.

Відео дня

Нагадаємо, у ніч на 23 квітня росіяни вдарили по кількох районах Дніпра.

Фокус також писав про те, що ЗС РФ завдали удару по вокзалу в Кривому Розі.