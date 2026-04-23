ЗС РФ завдали удару по вокзалу в Кривому Розі: після вибухів у місті піднявся дим, — соцмережі

23 квітня російські війська завдали удару по району головного залізничного вокзалу у Кривому Розі. У місті після атаки зафіксовано дим, інформація про наслідки уточнюється.

Зокрема місцеві Telegram-канали оприлюднили відео з місця події, на яких видно густий дим у районі залізничного вокзалу. У дописах та коментарях до відео стверджується, що удар міг припасти безпосередньо по будівлі вокзалу, однак офіційного підтвердження цих даних наразі немає.

За наявною інформацією, близько 13:56 над Кривим Рогом фіксувалася активність російських безпілотників. Орієнтовно о 14:13 у місті пролунали вибухи, про що повідомляли місцеві пабліки. Пізніше, близько 15:00, було оголошено відбій повітряної тривоги.

Станом на момент публікації Дніпропетровська обласна військова адміністрація не коментувала подію. Також відсутні публічні заяви голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула щодо наслідків удару.

Однак, зранку Олександр Вілкул повідомив про наслідки російських атак на місто станом на 23 квітня. За його словами, вночі Кривий Ріг двічі атакували "Шахеди", і внаслідок цього було пошкоджено інфраструктуру, три багатоповерхівки та об’єкти бізнесу. Крім того, через влучання БпЛА виникли пожежі, які вже ліквідували. Також він зазначив, що в Нікопольському районі під обстрілами були кілька громад, постраждала 64-річна жінка. Також є руйнування житла та інфраструктури.

В цілому, в області, сили ППО збили 40 дронів. У Кривому Розі всі служби працюють у звичайному режимі. Пізніше він уточнив, що під час однієї з атак ворог влучив в адміністративну будівлю та об’єкт інфраструктури, виникла пожежа. Також поранення отримала 41-річна жінка, її стан тяжкий, лікарі борються за життя.

До цього Фокус писав, що у ніч на 23 квітня російські дрони атакували Дніпропетровську область, внаслідок чого в Дніпрі загинули двоє людей і ще дев’ятеро дістали поранення, серед них двоє дітей. Також у місті пошкоджено багатоповерхівку, інфраструктуру та інші будівлі.

Крім того, повідомлялося, що ворог атакував транспортну інфраструктуру у Житомирській області. Зокрема, удар завдали по залізниці неподалік від кордону з Білоруссю. Як зазначає, глава Житомирської ОВА Віталій Бунечко внаслідок удару по об'єкту загинула жінка.