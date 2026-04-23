Атака РФ на Дніпропетровську область: є загиблі, серед постраждалих діти (фото)

Двоє людей у Дніпрі загинули, коли російський дрон вдарив по багатоквартирному будинку. Ворог понад 20 разів атакував три райони області безпілотниками.

"У Дніпрі постраждали 9 людей, двоє – загинули. Понівечені 13-поверхівка, магазин, авто, адмінбудівля, будівля, що не експлуатувалася", — повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, уточнив, що серед поранених у Дніпрі двоє дівчат 9 та 14 років: "Надзвичайники врятували 6 людей, з них також 2 дітей".

В місті почались пожежі. Зруйновані три поверхи багатоквартирного будинку. Пошкоджені авто, магазин та будівля, що не експлуатувалася.

Росіяни атакували дроном житловий будинок Фото: Дніпропетровська ОДА

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Мирівська, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська громади. Пошкоджені інфраструктура, приватний будинок, гараж. Постраждала 64-річна жінка.

У Кривому Розі виникла пожежа. Пошкоджена інфраструктура.

В ніч на 23 квітня підрозділи ПвК "Схід" знищили 40 БпЛА ворога знищили над Дніпропетровською областю.

Нагадаємо, вранці 22 квітня росіяни обстріляли Дніпро дронами-камікадзе "Шахед".