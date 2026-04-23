Атака РФ на Днепропетровскую область: есть погибшие, среди пострадавших дети (фото)

Два человека в Днепре погибли, когда российский дрон ударил по многоквартирному дому. Враг более 20 раз атаковал три района области беспилотниками.

"В Днепре пострадали 9 человек, двое — погибли. Изуродованы 13-этажка, магазин, авто, админздание, здание, которое не эксплуатировалось", — сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета, уточнил, что среди раненых в Днепре две девочки 9 и 14 лет: "Чрезвычайники спасли 6 человек, из них также 2 детей".

В городе начались пожары. Разрушены три этажа многоквартирного дома. Повреждены авто, магазин и здание, которое не эксплуатировалось.

Россияне атаковали дроном жилой дом Фото: Днепропетровская ОГА

На Никопольщине под ударом были Никополь, Мировская, Марганецкая, Покровская, Червоногригорьевская громады. Повреждены инфраструктура, частный дом, гараж. Пострадала 64-летняя женщина.

В Кривом Роге возник пожар. Повреждена инфраструктура.

В ночь на 23 апреля подразделения ПвК "Восток" уничтожили 40 БпЛА врага уничтожили над Днепропетровской областью.

Напомним, утром 22 апреля россияне обстреляли Днепр дронами-камикадзе "Шахед".