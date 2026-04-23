Системні атаки "Шахедів" на залізницю: під Житомиром є влучання ЗС РФ, загинула жінка, — ОВА

Дрон-камікадзе Збройних сил Російської Федерації атакував транспортну інфраструктуру у Житомирській області, повідомили у військовій адміністрації. Удар завдали по залізниці неподалік від кордону з Білоруссю. Які деталі російського удару по північній області України, який відбувся зранку 23 квітня?

Внаслідок удару РФ по об'єкту у Житомирській області загинула жінка, ідеться у дописі глави ОВА Віталія Бунечка у Telegram-каналі. Посадовець опублікував фото з місця подій — це станція Укрзалізниці. При цьому не уточнюється, чи була загибла співробітницею залізниці, пасажирко чи випадковою перехожою.

Повідомлення Бунечка з'явилось о 9:09 23 квітня. Глава ОВА заявив про черговий підступний удар РФ, про цивільну жертву росіян і про те, що на місці удару працюють відповідні служби — рятувальники, ремонтники та правоохоронці. Тим часом у пабліку "24 каналу" уточнюється, що трагічна подія сталась у Коростені.

Удари РФ по залізниці — інформація про атаку на Коростень 23 квітня Фото: Скриншот

На фото, опублікованому очільником Житомирської ОВА, бачимо тепловоз Укрзалізниці після удару "Шахеда" РФ. На корпусі помітні сотні пробоїн: уламки російського дрона прошили наскрізь метал. Крім того, вибухова хвиля зім'яла корпус та пошкодила інші частини локомотива.

Удари РФ по залізниці — тепловоз Укрзалізниці після атаки 23 квітня Фото: Телеграм Віталія Бунечко

Повітряні сили інформували про загрозу "Шахедів" РФ о 7:20. Вказувалось, що дрони наближаються до Коростеня Житомирської області — населеного пункту, розташованого на півночі регіону, за 65 кілометрів від кордону Білорусі та за 275 км — від Брянської області РФ. Тим часом моніторинговий паблік "єРадар" уточнив, що ідеться про три безпілотники. Згодом повітряне командування відзвітувало, що в ніч на 23 квітня ЗС РФ запустили по українцях 155 дронами різних типів, з них дві третини — "Шахеди". Засоби ППО збили 139 безпілотників, але сталось влучання у дев'яти локаціях.

На момент публікації новини Укрзалізниця та глава правління Олександр Петровський не інформували про інцидент у Житомирській області.

Удари РФ по залізниці — деталі

Зазначимо, 22 квітня Фокус писав про удар РФ по залізниці у Запоріжжі. Згідно з даними військової адміністрації та "Укрзалізниці", приліт стався між коліями на сортувальній станції "Запоріжжя-Ліве". Поруч стояв локомотив: загинув помічник машиніста і машиніст отримав поранення й потрапив до лікарні. При цьому очільник "Укрзалізниці" запевнив, що двічі лунало оголошення про небезпеку і поруч були стаціонарні й мобільні укриття, які мали захистити від прильоту. Аналогічна атака відбулась 4 квітня, коли дрон вибухнув на пероні Миколаївського залізничного вокзалу.

Тим часом атаки на українську залізницю відбувались і у 2025 році. Наприклад, у травні ЗС РФ вдарили по ремонтному заводу у Запоріжжі: працівники не постраждали. "Укрзалізниця" уточнила, що росіяни влучили по Запорізькому електровозоремонтному заводу (ЗЕРЗ), а раніше били по Дарницькому вагоноремонтному заводу у Києві.

Нагадуємо, радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів, як можна захистити залізницю — поїзди та стаціонарні об'єкти — від повітряних ударів ЗС РФ.