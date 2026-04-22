Атака БпЛА на Запоріжжя: дрони РФ ударили по потягу, загинув залізничник (фото)

В ніч на 22 квітня Збройні сили Російської Федерації провели обстріл Запоріжжя, використавши ударні дрони та керовані авіабомби, розповів глава обласної військової адміністрації Іван Федоров. Під удар потрапила залізниця: є влучання по потягу, загинув машиніст. Які райони Запорізької області потрапили під атаку БпЛА та інших засобів ураження ЗС РФ?

Обстріл Запоріжжя тривав з опівночі до 5 год 22 квітня, ідеться у серії дописів глави Запорізької ОВА у Telegram-каналі. Зранку стало відомо про наслідки атаки БпЛА на регіон, у якому лінія фронту проходить за 15 км від околиць обласного центру. З'ясувалось, що протягом доби ЗС РФ завдали сумарно 511 ударів. Військова адміністрація отримала інформацію про ушкодження 124 об'єктів у 35 населених пунктах. Фокус зібрав інформацію про удар РФ по залізниці в Запоріжжі та інші деталі російського обстрілу 22 квітня.

Обстріл Запоріжжя — деталі удару 22 квітня

Повітряні сили ЗСУ повідомили про наближення дронів ЗС РФ близько 23:49 21 квітня, написало командування у Telegram. Вказувалось, що БпЛА рухались з півдня. Аналогічні попередження з'явились також близько 3 год і також о 8 год. Крім того, була інформація про загрозу балістики та авіаударів: регіони не уточнювались.

Зранку Іван Федоров розповів деталі про новий обстріл Запоріжжя. О 5 год стало відомо про удар РФ по транспортній інфраструктурі й про те, що загинув машиніст. Крім того, від російської повітряної атаки постраждало 34 населених пунктів, розташований у Запорізькому районі (серед них — Вільнянськ та Степногірськ) та у Пологівському районі (села біля лінії боїв поруч з Оріховим та Гуляйполем). Посадовець справді повідомив про загибель машиніста у Запоріжжя, але інших деталей російського злочину не навів. Єдине фото, опубліковане Федоровим, — це зруйнований будинок у невказаному населеному пункті.

"Надійшло 124 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури", — написав він.

Обстріл Запоріжжя — наслідки атаки БпЛА РФ 22 квітня Фото: Іван Федоров

Атака на поїзд у Запоріжжі

О 7:34 у Telegram-каналі віцепрем’єр-міністра з відновлення України Олексія Кулеби з'явилась детальна інформація про обстріл Запоріжжя і те, як загинув машиніст потяга. З'ясувалось, що ЗС РФ атакували сортувальний парк на станції Запоріжжя-Ліве. Російський БпЛА влучив по потягу з електровозом, пояснив посадовець. Крім того, Кулеба уточнив особу жертви РФ: від смертельних травм помер помічник машиніста, а машиніст отримав поранення та перебуває в лікарні.

"Смертельно травмовано помічника машиніста. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблого", — ідеться у дописі віцепрем'єра про обстріл Запоріжжя.

На фото, опублікованому у каналі посадовця, бачимо електровоз, пошкоджений через обстріл Запоріжжя 22 квітня. Впритул до електровоза — вирва діаметром близько двох метрів: на металевій обшивці — пробоїни від шрапнелі та уламків.

Обстріл Запоріжжя — наслідки атаки на потяг 22 квітня Фото: Олексій Кулеба / Telegram

Глава правління "Укрзалізниці" Олексій Петровський підвередив удар інформацію про те, що Росія атакувала залізницю. Також уточнюється, що удар БпЛА справді прийшовся по простору між коліями біля вантажного локомотива. Управлінець наголосив, що працювала моніторингова група, а працівники станції двічі попереджали про атаку БпЛА на Запоріжжя та запрошували людей пройти у стаціональні та мобільні укриття.

"Розшифровуються архіватори, щоб достеменно зʼясувати, чого не вдалося уникнути найгіршого. Інформація буде вкотре в деталях доведена кожному працівникові локомотивних бригад, щоб завжди була перед очима й у памʼяті", — написав Петровський.

Зазначимо, попередній обстріл Запоріжжя відбувся 18 квітня. Згідно з даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська запустили зграю дронів-камікадзе "Шахед", які загрожували східним, центральним та південним областям. У Запоріжжя пролунали вибухи: у ОВА повідомили, що пошкоджено об'єкт інфраструктури, житлові будинки та автомобілі.

Нагадуємо, 16 квітня — ще один на обстріл Запоріжжя: росіяни пошкодили зупинку громадського транспорту та будинки, убили жінку.