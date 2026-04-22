Атака БпЛА на Запорожье: дроны РФ ударили по поезду, погиб железнодорожник (фото)

В ночь на 22 апреля Вооруженные силы Российской Федерации провели обстрел Запорожья, использовав ударные дроны и управляемые авиабомбы, рассказал глава областной военной администрации Иван Федоров. Под удар попала железная дорога: есть попадание по поезду, погиб машинист. Какие районы Запорожской области попали под атаку БпЛА и других средств поражения ВС РФ?

Обстрел Запорожья продолжался с полуночи до 5 часов 22 апреля, говорится в серии сообщений главы Запорожской ОГА в Telegram-канале. Утром стало известно о последствиях атаки БпЛА на регион, в котором линия фронта проходит в 15 км от окраин областного центра. Выяснилось, что в течение суток ВС РФ нанесли суммарно 511 ударов. Военная администрация получила информацию о повреждении 124 объектов в 35 населенных пунктах. Фокус собрал информацию об ударе РФ по железной дороге в Запорожье и другие детали российского обстрела 22 апреля.

Обстрел Запорожья — детали удара 22 апреля

Воздушные силы ВСУ сообщили о приближении дронов ВС РФ около 23:49 21 апреля, написало командование в Telegram. Указывалось, что БпЛА двигались с юга. Аналогичные предупреждения появились также около 3 часов и также в 8 часов. Кроме того, была информация об угрозе баллистики и авиаударов: регионы не уточнялись.

Утром Иван Федоров рассказал детали о новом обстреле Запорожья. В 5 часов стало известно об ударе РФ по транспортной инфраструктуре и о том, что погиб машинист. Кроме того, от российской воздушной атаки пострадало 34 населенных пункта, расположенных в Запорожском районе (среди них — Вольнянск и Степногорск) и в Пологовском районе (села у линии боев рядом с Ореховым и Гуляйполем). Чиновник действительно сообщил о гибели машиниста в Запорожье, но других деталей российского преступления не привел. Единственное фото, опубликованное Федоровым, — это разрушенный дом в неуказанном населенном пункте.

"Поступило 124 сообщения о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры", — написал он.

Обстрел Запорожья — последствия атаки БпЛА РФ 22 апреля

Атака на поезд в Запорожье

В 7:34 в Telegram-канале вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы появилась подробная информация об обстреле Запорожья и то, как погиб машинист поезда. Выяснилось, что ВС РФ атаковали сортировочный парк на станции Запорожье-Левое. Российский БпЛА попал по поезду с электровозом, пояснил чиновник. Кроме того, Кулеба уточнил личность жертвы РФ: от смертельных травм умер помощник машиниста, а машинист получил ранения и находится в больнице.

"Смертельно травмирован помощник машиниста. Мои искренние соболезнования родным и близким погибшего", — говорится в заметке вице-премьера об обстреле Запорожья.

На фото, опубликованном в канале чиновника, видим электровоз, поврежденный из-за обстрела Запорожья 22 апреля. Вплотную к электровозу — воронка диаметром около двух метров: на металлической обшивке — пробоины от шрапнели и обломков.

Обстрел Запорожья — последствия атаки на поезд 22 апреля

Глава правления "Укрзализныци" Алексей Петровский подвередил удар информацию о том, что Россия атаковала железную дорогу. Также уточняется, что удар БпЛА действительно пришелся по пространству между путями возле грузового локомотива. Управленец отметил, что работала мониторинговая группа, а работники станции дважды предупреждали об атаке БпЛА на Запорожье и приглашали людей пройти в стациональные и мобильные укрытия.

"Расшифровываются архиваторы, чтобы точно выяснить, чего не удалось избежать худшего. Информация будет в очередной раз в деталях доведена каждому работнику локомотивных бригад, чтобы всегда была перед глазами и в памяти", — написал Петровский.

Отметим, предыдущий обстрел Запорожья состоялся 18 апреля. Согласно данным Воздушных сил ВСУ, российские войска запустили стаю дронов-камикадзе "Шахед", которые угрожали восточным, центральным и южным областям. В Запорожье прогремели взрывы: в ОГА сообщили, что повреждены объект инфраструктуры, жилые дома и автомобили.

Напоминаем, 16 апреля — еще один обстрел Запорожья: россияне повредили остановку общественного транспорта и дома, убили женщину.