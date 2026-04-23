Системные атаки "Шахедов" на железную дорогу: под Житомиром есть попадание ВС РФ, погибла женщина, — ОВА

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Российской Федерации атаковал транспортную инфраструктуру в Житомирской области, сообщили в военной администрации. Удар нанесли по железной дороге недалеко от границы с Беларусью. Какие детали российского удара по северной области Украины, который состоялся утром 23 апреля?

В результате удара РФ по объекту в Житомирской области погибла женщина, говорится в заметке главы ОГА Виталия Бунечко в Telegram-канале. Чиновник опубликовал фото с места событий — это станция Укрзализныци. При этом не уточняется, была ли погибшая сотрудницей железной дороги, пассажиркой или случайной прохожей.

Сообщение Бунечко появилось в 9:09 23 апреля. Глава ОВА заявил об очередном коварном ударе РФ, о гражданской жертве россиян и о том, что на месте удара работают соответствующие службы — спасатели, ремонтники и правоохранители. Между тем в паблике "24 канала" уточняется, что трагическое событие произошло в Коростене.

Удары РФ по железной дороге — информация об атаке на Коростень 23 апреля Фото: Скриншот

На фото, опубликованном главой Житомирской ОГА, видим тепловоз Укрзализныци после удара "Шахеда" РФ. На корпусе заметны сотни пробоин: обломки российского дрона прошили насквозь металл. Кроме того, взрывная волна смяла корпус и повредила другие части локомотива.

Удары РФ по железной дороге — тепловоз Укрзализныци после атаки 23 апреля Фото: Телеграмм Виталия Бунечко

Воздушные силы информировали об угрозе "Шахедов" РФ в 7:20. Указывалось, что дроны приближаются к Коростеню Житомирской области — населенному пункту, расположенному на севере региона, в 65 километрах от границы Беларуси и в 275 км — от Брянской области РФ. Между тем мониторинговый паблик "еРадар" уточнил, что речь идет о трех беспилотниках. Позже воздушное командование отчиталось, что в ночь на 23 апреля ВС РФ запустили по украинцам 155 дронами различных типов, из них две трети — "Шахеды". Средства ПВО сбили 139 беспилотников, но произошло попадание в девяти локациях.

На момент публикации новости Укрзализныця и глава правления Александр Петровский не информировали об инциденте в Житомирской области.

Удары РФ по железной дороге — детали

Отметим, 22 апреля Фокус писал об ударе РФ по железной дороге в Запорожье. Согласно данным военной администрации и "Укрзализныци", прилет произошел между путями на сортировочной станции "Запорожье-Левое". Рядом стоял локомотив: погиб помощник машиниста и машинист получил ранения и попал в больницу. При этом глава "Укрзализныци" заверил, что дважды звучало объявление об опасности и рядом были стационарные и мобильные укрытия, которые должны были защитить от прилета. Аналогичная атака состоялась 4 апреля, когда дрон взорвался на перроне Николаевского железнодорожного вокзала.

Между тем атаки на украинскую железную дорогу происходили и в 2025 году. Например, в мае ВС РФ ударили по ремонтному заводу в Запорожье: работники не пострадали. "Укрзализныця" уточнила, что россияне попали по Запорожскому электровозоремонтному заводу (ЗЭРЗ), а ранее били по Дарницкому вагоноремонтному заводу в Киеве.

Напоминаем, советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, как можно защитить железную дорогу — поезда и стационарные объекты — от воздушных ударов ВС РФ.