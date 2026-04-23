ВС РФ нанесли удар по вокзалу в Кривом Роге: после взрывов в городе поднялся дым, — соцсети

23 апреля российские войска нанесли удар по району главного железнодорожного вокзала в Кривом Роге. В городе после атаки зафиксирован дым, информация о последствиях уточняется.

В частности местные Telegram-каналы обнародовали видео с места происшествия, на которых видно густой дым в районе железнодорожного вокзала. В сообщениях и комментариях к видео утверждается, что удар мог прийтись непосредственно по зданию вокзала, однако официального подтверждения этих данных пока нет.

По имеющейся информации, около 13:56 над Кривым Рогом фиксировалась активность российских беспилотников. Ориентировочно в 14:13 в городе прогремели взрывы, о чем сообщали местные паблики. Позже, около 15:00, был объявлен отбой воздушной тревоги.

По состоянию на момент публикации Днепропетровская областная военная администрация не комментировала событие. Также отсутствуют публичные заявления председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула о последствиях удара.

Однако, утром Александр Вилкул сообщил о последствиях российских атак на город по состоянию на 23 апреля. По его словам, ночью Кривой Рог дважды атаковали "Шахеды", и в результате этого была повреждена инфраструктура, три многоэтажки и объекты бизнеса. Кроме того, из-за попадания БпЛА возникли пожары, которые уже ликвидировали. Также он отметил, что в Никопольском районе под обстрелами были несколько общин, пострадала 64-летняя женщина. Также есть разрушения жилья и инфраструктуры.

В целом, в области, силы ПВО сбили 40 дронов. В Кривом Роге все службы работают в обычном режиме. Позже он уточнил, что во время одной из атак враг попал в административное здание и объект инфраструктуры, возник пожар. Также ранения получила 41-летняя женщина, ее состояние тяжелое, врачи борются за жизнь.

До этого Фокус писал, что в ночь на 23 апреля российские дроны атаковали Днепропетровскую область, в результате чего в Днепре погибли два человека и еще девять получили ранения, среди них двое детей. Также в городе повреждены многоэтажки, инфраструктура и другие здания.

Кроме того, сообщалось, что враг атаковал транспортную инфраструктуру в Житомирской области. В частности, удар нанесли по железной дороге неподалеку от границы с Беларусью. Как отмечает, глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко в результате удара по объекту погибла женщина.