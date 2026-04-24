ВС РФ ударили по жилому дому Одессы: последствия вражеской атаки (видео)

В ночь на 24 апреля российские войска нанесли удар по жилому дому Одессы, в результате чего некоторые помещения одесситов разрушены.

В самом доме вспыхнул пожар, видно из видео, которое обнародовали местные телеграм-каналы.

"Пожар до сих пор тушат, в доме могут быть пострадавшие", — говорится в подписи к видео.

Удар по городу также подтвердил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

"В результате вражеской атаки на город, есть попадание в жилой дом. Всю информацию выясняем", — написал Лысак.

Отметим, что поздно вечером 23 апреля Воздушные силы ВСУ предупреждали о БпЛА, которые летели из акватории Черного моря курсом на Одесскую область.

На момент публикации материала информации о количестве пострадавших в результате российского удара по Одессе не было.

