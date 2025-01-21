Неудачная оборона Харьковской области: что известно о задержанном бригадном генерале Галушкине

По данным следствия, бездействие генералов, среди которых бывший командующий ОТУВ "Харьков", привело к захвату части Харьковской области и потере личного состава и вооружения.

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В понедельник, 20 января, ГБР и СБУ сообщили о задержании двух генералов и полковника, ответственных за неудачную оборону Харьковской области во время наступления российских войск в мае 2024 года. По данным "Украинской правды", среди задержанных — экс-командующий оперативно-тактической группировки войск "Харьков", бригадный генерал Юрий Галушкин.

По данным следствия, бывшие командиры своим халатным отношением к военной службе позволили войскам РФ захватить часть территории Липецкой сельской территориальной громады Харьковского района. Также их действия привели к потере личного состава и вооружения, сорвали мероприятия по обороне государственной границы в зоне их ответственности.

В ГБР отметили, что бригадный генерал определил позиции обороны для 125 обр ТрО, которые не соответствовали ее боевым возможностям. В его распоряжении были подразделения, которые могли усилить эти позиции. Также командир не в полной мере уточнил направления главных ударов противника, недостаточно контролировал организацию подготовки и ведения оборонительных действий. В конце концов он не осуществил своевременно маневр силами и средствами группировки, не организовал поддержку подразделений бригады артиллерией и воздушными силами.

Ему грозит до десяти лет заключения.

Юрий Галушкин: что о нем известно

Юрию Галушкину 53 года. Он родом из города Хорол, что на Полтавщине. Полный рыцарь ордена Богдана Хмельницкого.

В 2001-2002 годах был участником международной миротворческой операции в Косово.

С 2014 года принимал участие в АТО на территории Донецкой и Луганской областей.

С декабря 2019 года он проходил службу в должности главного инспектора Министерства обороны Украины, а с середины 2020 года — заместителя главного инспектора.

В декабре 2020 года указом президента ему было присвоено звание бригадного генерала.

Владимир Зеленский 1 января 2022 года назначил Юрия Галушкина командующим Сил территориальной обороны ВСУ Фото: Офис президента

1 января 2022 года Владимир Зеленский назначил его командующим Сил территориальной обороны ВСУ. В мае этого же года был уволен с должности и назначен заместителем начальника Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ.

3 апреля 2024 года бригадный генерал Галушкин назначен командующим оперативно-тактической группировки войск "Харьков".

Напомним, 11 мая бригадный генерал Михаил Драпатый был назначен на должность командующего ОТУВ "Харьков" вместо Юрия Галушкина.