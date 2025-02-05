Люди для фронту є — але не на фронті: 4 способи усунути кадровий дефіцит у ЗСУ

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Багато розмов, особливо у зарозумілих, закоханих у цинізм західних колах, про те, що Україна виснажується.

Це не так. Україна повна сил, попри всі удари. Сьогодні я був у Дніпрі. Там на кручі Дніпра з’їхалися на пікнік місцеві. Найкращі свої місця з найліпшим краєвидом вони віддали розрахункам зенітників. Поруч з чиїми пікапами вони пили і їли, грали в шахи та гуляли з дітьми — поки дула спарених кулеметів сторожко вдивлялися у небеса.

Виснажилася не Україна. Це у посадовців держструктур закінчуються ідеї, як забезпечити фронт.

Кажуть, що не вистачає людей на фронті. Але як їх може вистачити, коли ДЕ-ФАКТО в Україні немає жодної примусової мобілізації?

Ще раз повторюю: ДЕ-ФАКТО у нас служба в Україні добровільна.

По-перше, у нас, за офіційною інформацією, 500 тисяч ухилянтів. Знаєте, скільки передали до суду за 2 попередні роки? Аж три з лишнім тисячі. Тобто ймовірність, що держава СПРОБУЄ (бо суд — ще зовсім не покарання!) тебе покарати за ухилянтство — менше відсотка. Навіть нічого не треба платити.

По-друге, у нас за попередній рік вчетверо виросла кількість дезертирів і СЗЧшників. Тільки офіційні дані — 90 тисяч осіб. 15 бригад. Скільки справ передано до суду з метою покарати? Трохи більше 2 тисяч, і це при тому, що насправді цифра СЗЧ в рази реально більша — от і отримуємо все той же 1% ймовірності покарання.

По-третє, у нас де-факто відкритий кордон. Ловлять, я підозрюю, в кращому разі 1% тих, хто йде тікати.

Одна зі спроб незаконного переходу кордону Фото: ДПСУ

То чи можна казати, що Україна виснажена? Ні, людського ресурсу достатньо, просто ні батогом, ні пряником українська держава цей ресурс не здатна поки що залучити. Тож чому дивуватися, коли повномасштабна війна самими лише добровольцями стикається з таким дефіцитом кадрового ресурсу?

Ніхто, крім військових, зараз не застосовує примусу щодо ухилянтів. ТЦК — це єдина структура, котра когось до чогось намагається примушувати, хоча це зовсім не її функція. Поліція, ДБР, прокуратура намагаються бути в тіні, хоча вони і є, за визначенням, апаратом примусу.

До речі. Чи шукає хтось кадровий ресурс за кордоном? Скільки Україна платить рекрутерам, котрі приводять до неї на службу іноземців? Невже серед кількох мільярдів населення лояльних або нейтральних країн для нас не знаходиться хоча б 20 тисяч рекрутів на місяць? Я в це не готовий повірити.

Україна повна сил. Ті бойові підрозділи, котрі працюють кращим обладнанням, котрі правильно самі себе організували — вони показують прекрасні результати. Якщо у них вливати людей, кошти, не заважати їм ідіотськими наказами — то ми зупинимо РФ там, де вона зараз.

Зупинення наступу РФ — зупинення СВО — втрата сенсу війни. РФ посиплеться. Поясніть цим західним розумникам.

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