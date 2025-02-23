"Способна бороться сама": глава МИД Польши объяснил, сколько Украина сможет воевать самостоятельно

По словам Радослава Сикорского, лучшей гарантией безопасности для Украины являются ее Вооруженные силы, которые насчитывают около одного миллиона человек.

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Украина без поддержки США сможет продолжать воевать с Россией до конца 2025 года при условии, что Европа продолжит оказывать помощь. Об этом в интервью CNN заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Украина способна бороться сама с нашей европейской поддержкой остаток того года и, думаю, Путин должен принять это во внимание", — сказал Сикорский.

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Министра иностранных дел Польши также спросили, ожидает ли он от США предоставления гарантий безопасности Украине после переговоров с госсекретарем Марко Рубио.

Сикорский ответил, что лучшим залогом безопасности является "ее почти миллионная армия, которая зарылась в землю и героически противостоит российской агрессии".

Глава МИД Польши также отметил, что Украина оказалась сильнее и более выносливой, чем кто-то мог предположить, когда началась война в феврале 2022 года.

"Украина, помните, имеет 110 бригад на поле. Они уничтожили большинство российских танков. В прошлом году они выпустили 1,5 миллиона дронов. В этом году собираются выпустить 4,5 млн дронов. Если бы вы спросили меня три года назад, где будут Украина и Россия в этой войне через три года, я не думаю, что кто-то из нас догадался бы, что Россия захватит лишь 20 процентов территории Украины", — подчеркнул Сикорский.

Напомним, несколько дней назад Радослав Сикорский привез в США "шахед", который сбили бойцы ВСУ.

20 февраля французская газета Le Monde обнародовала материал, в котором говорится о том, что украинская армия не продержится на фронте без военной помощи США более полугода.