"Способна бороться сама": глава МИД Польши объяснил, сколько Украина сможет воевать самостоятельно
По словам Радослава Сикорского, лучшей гарантией безопасности для Украины являются ее Вооруженные силы, которые насчитывают около одного миллиона человек.
Украина без поддержки США сможет продолжать воевать с Россией до конца 2025 года при условии, что Европа продолжит оказывать помощь. Об этом в интервью CNN заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
"Украина способна бороться сама с нашей европейской поддержкой остаток того года и, думаю, Путин должен принять это во внимание", — сказал Сикорский.Важно
Министра иностранных дел Польши также спросили, ожидает ли он от США предоставления гарантий безопасности Украине после переговоров с госсекретарем Марко Рубио.
Сикорский ответил, что лучшим залогом безопасности является "ее почти миллионная армия, которая зарылась в землю и героически противостоит российской агрессии".
Глава МИД Польши также отметил, что Украина оказалась сильнее и более выносливой, чем кто-то мог предположить, когда началась война в феврале 2022 года.
"Украина, помните, имеет 110 бригад на поле. Они уничтожили большинство российских танков. В прошлом году они выпустили 1,5 миллиона дронов. В этом году собираются выпустить 4,5 млн дронов. Если бы вы спросили меня три года назад, где будут Украина и Россия в этой войне через три года, я не думаю, что кто-то из нас догадался бы, что Россия захватит лишь 20 процентов территории Украины", — подчеркнул Сикорский.
Напомним, несколько дней назад Радослав Сикорский привез в США "шахед", который сбили бойцы ВСУ.
20 февраля французская газета Le Monde обнародовала материал, в котором говорится о том, что украинская армия не продержится на фронте без военной помощи США более полугода.