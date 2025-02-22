Министр иностранных дел Польши привез в США "шахед", который сбили бойцы ВСУ (видео)

Глава МИД Польши показал вражеский дрон и заявил, что в субботу 22 февраля, на конференции консерваторов, куда и приехал Радослав Сикорский, может выступить Дональд Трамп.

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский привез на конференцию консерваторов CPAC в США иранский "шахед", который сбили бойцы Вооруженных сил Украины. Об этом Сикорский сообщил в сети Х.

"Конференция консерваторов (CPAC) в Вашингтоне является одним из самых влиятельных политических событий в мире. В этом году посетители могут увидеть сбитый украинцами и предоставленный Польшей символ смерти тысяч невинных: иранский дрон "шахед". Вместе мы эффективно противостоим оси зла", — отметил Сикорский.

Он также сообщил, что в субботу, 22 февраля, на конференции консерваторов может выступить президент США Дональд Трамп.

Напомним, в ночь с 21 на 22 февраля российские оккупанты запустили по территории Украины ударные беспилотники, в результате чего погиб сотрудник "Укрзалізниці".

В ночь на 20 февраля военные моряки сбили над Одессой 16 "Шахедов".