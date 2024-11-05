Перехват ракет над Украиной в НАТО могут обсудить на следующей неделе, — МИД Польши

Радослав Сикорский называл возможность стран Альянса сбивать российские ракеты "конституционной обязанностью" граничащих с Украиной государств. По его словам, участие в НАТО не отменяет ответственности.

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На министерской встрече стран НАТО, которая запланирована на ближайшее будущее, представители стран Альянса могут поднять вопрос о перехвате российских ракет над Украиной. Такое заявление сделал глава МИД Польши Радослав Сикорский, сообщает TVN24.

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По словам польского министра, это вопрос договоренностей и обсуждений.

"У нас новый генеральный секретарь НАТО. Следующая министерская встреча стран НАТО состоится на следующей неделе", — сказал Сикорский, добавив, что такой вопрос может быть поднят для обсуждений.

В начале осени Радослав Сикорский называл возможность со стороны представителей Альянса сбивать российские ракеты "конституционной обязанностью" граничащих с Украиной государств. По его словам, участие в НАТО не отменяет ответственности каждой из стран в том, что касается защиты собственного воздушного пространства.

Руководство НАТО, в свою очередь, выступило с предупреждением о последствиях, так как западные страны не являются стороной конфликта и не планируют этого.

Владимир Зеленский неоднократно призывал Запад помочь в противостоянии ракетным и дроновым атакам в Украине, как это делали во время воздушного нападения Ирана на Израиль. Но уже бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг предложение.

Этим летом Варшава и Киев подписали соглашение, предусматривающее сотрудничестве в сфере безопасности и, в частности, механизм перехвата ракет и дронов РФ над Украиной.

Напомним, что в октябре МИД Польши объявил о планирующемся открытии базы НАТО, которая сможет сбивать российские ракеты.