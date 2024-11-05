Перехоплення ракет над Україною в НАТО можуть обговорити наступного тижня, — МЗС Польщі

Радослав Сікорський називав можливість країн Альянсу збивати російські ракети "конституційним обов'язком" держав, що межують з Україною. За його словами, участь у НАТО не скасовує відповідальності.

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На міністерській зустрічі країн НАТО, яка запланована на найближче майбутнє, представники країн Альянсу можуть порушити питання про перехоплення російських ракет над Україною. Таку заяву зробив голова МЗС Польщі Радослав Сікорський, повідомляє TVN24.

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За словами польського міністра, це питання домовленостей і обговорень.

"У нас новий генеральний секретар НАТО. Наступна міністерська зустріч країн НАТО відбудеться наступного тижня", — сказав Сікорський, додавши, що таке питання може бути піднято для обговорень.

На початку осені Радослав Сікорський називав можливість з боку представників Альянсу збивати російські ракети "конституційним обов'язком" держав, що межують з Україною. За його словами, участь у НАТО не скасовує відповідальності кожної з країн у тому, що стосується захисту власного повітряного простору.

Керівництво НАТО, зі свого боку, виступило з попередженням про наслідки, оскільки західні країни не є стороною конфлікту і не планують цього.

Володимир Зеленський неодноразово закликав Захід допомогти у протистоянні ракетним і дроновим атакам в Україні, як це робили під час повітряного нападу Ірану на Ізраїль. Але вже колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг відкинув пропозицію.

Цього літа Варшава і Київ підписали угоду, що передбачає співпрацю у сфері безпеки та, зокрема, механізм перехоплення ракет і дронів РФ над Україною.

Нагадаємо, що в жовтні МЗС Польщі оголосило про заплановане відкриття бази НАТО, яка зможе збивати російські ракети.