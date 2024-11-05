РФ накопичила понад 100 ракет та може готувати новий удар по Україні, — полковник ЗСУ

Окупанти можуть використати своє ракетно-дронове озброєння після того, як в Україні почне суттєво знижуватись температура повітря і, відповідно, зросте навантаження на енергетику, вважає Владислав Селезньов.

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Не виключається, що армія РФ готується до масованого комбінованого удару по Києву та інших містах. Про це свідчать дронові російські атаки. Про це в коментарі ТСН.ua сказав ексречник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

За його словами, окупанти можуть використати своє ракетно-дронове озброєння, коли в Україні почне суттєво знижуватись температура повітря і, відповідно, зросте навантаження на енергетику.

"Чому багато "Шахедів" — скоріш за все, ворог накопичує ракети, щоб реалізувати свою тактику масованого ракетно-дронового терору. Щоб гарантовано знищити окремі елементи нашої ППО і щоб гарантовано зруйнувати ключові елементи енергетичної інфраструктури нашої країни. За рахунок кількості (ракет та дронів)", — каже військовий експерт.

За його словами, в української ППО є межа можливостей — бракує протиповітряних систем і ракет до них. Тому, скоріш за все, ворог накопичує, а удар може бути комбінованим. За неофіційними даними, РФ за останні 2 місяці могла накопичити одних тільки ракет Х-101\555 понад 120 одиниць.

"У ворога є можливості виробляти дрони у великій кількості. За жовтень ворогом було застосовано понад 2 тисяч БпЛА. Деякі експерти сумнівались, що окупанти здатні виготовити тисячу, а як бачимо — вони використали в два рази більше. Не варто недооцінювати ворога, це може призвести до фатальних наслідків", — каже Владислав Селезньов.

Він зауважив, що у ворога дуже слушний момент для масштабного ракетного терору через погодні умови, коли система опалення працює на максимумі, а навантаження на енергоінфраструктуру велике.

Нагадаємо, що в ніч проти 5 листопада відбувся удар РФ дронами-камікадзе "Шахед" по Україні, під час якого БпЛА петляли, змінювали напрямок руху та висоту. Вони атакували Київ, Миргород та Старокостянтинів.