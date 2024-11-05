РФ накопила более 100 ракет и может готовить новый удар по Украине, — полковник ВСУ

Оккупанты могут использовать свое ракетно-пушечное вооружение после того, как в Украине начнет существенно снижаться температура воздуха и, соответственно, возрастет нагрузка на энергетику, считает Владислав Селезнев.

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Не исключается, что армия РФ готовится к массированному комбинированному удару по Киеву и другим городам. Об этом свидетельствуют беспилотные российские атаки. Об этом в комментарии ТСН.ua сказал экс-глава Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

По его словам, оккупанты могут использовать свое ракетно-пушечное вооружение, когда в Украине начнет существенно снижаться температура воздуха и, соответственно, возрастет нагрузка на энергетику.

"Почему много "Шахедов" — скорее всего, враг накапливает ракеты, чтобы реализовать свою тактику массированного ракетно-дронового террора. Чтобы гарантированно уничтожить отдельные элементы нашей ПВО и чтобы гарантированно разрушить ключевые элементы энергетической инфраструктуры нашей страны. За счет количества (ракет и дронов)", — говорит военный эксперт.

По его словам, у украинской ПВО есть предел возможностей — не хватает противовоздушных систем и ракет к ним. Поэтому, скорее всего, враг накапливает, а удар может быть комбинированным. По неофициальным данным, РФ за последние 2 месяца могла накопить одних только ракет Х-101\555 более 120 единиц.

"У врага есть возможности производить дроны в большом количестве. За октябрь врагом было применено более 2 тысяч БпЛА. Некоторые эксперты сомневались, что оккупанты способны изготовить тысячу, а как видим — они использовали в два раза больше. Не стоит недооценивать врага, это может привести к фатальным последствиям", — говорит Владислав Селезнев.

Он отметил, что у врага очень удобный момент для масштабного ракетного террора из-за погодных условий, когда система отопления работает на максимуме, а нагрузка на энергоинфраструктуру большая.

Напомним, что в ночь на 5 ноября состоялся удар РФ дронами-камикадзе "Шахед" по Украине, во время которого БпЛА петляли, меняли направление движения и высоту. Они атаковали Киев, Миргород и Староконстантинов.