Міністр закордонних справ Польщі привіз до США "шахед", який збили бійці ЗСУ (відео)

Очільник МЗС Польщі показав ворожий дрон та заявив, що у суботу 22 лютого, на конференції консерваторів, куди й приїхав Радослав Сікорський, може виступити Дональд Трамп.

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський привіз на конференцію консерваторів CPAC у США іранський "шахед", який збили бійці Збройних сил України. Про це Сікорський повідомив у мережі Х.

"Конференція консерваторів (CPAC) у Вашингтоні є однією з найвпливовіших політичних подій у світі. Цього року відвідувачі можуть побачити збитий українцями та наданий Польщею символ смерті тисяч невинних: іранський дрон "шахед". Разом ми ефективно протистоїмо осі зла", — зазначив Сікорський.

Він також повідомив, що у суботу, 22 лютого, на конференції консерваторів може виступити президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, у ніч з 21 на 22 лютого російські окупанти запустили по території України ударні безпілотники, внаслідок чого загинув співробітник "Укрзалізниці".

У ніч на 20 лютого військові моряки збили над Одесою 16 "Шахедів".