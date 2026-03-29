"Домохозяйки с 3D-принтерами": в Rheinmetall оправдались после слов гендира об украинских дронах

Ведущий немецкий оборонный концерн Rheinmetall отреагировал на ажиотаж вокруг критики в адрес украинских производителей дронов.

СЕО Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Украина не привносит инноваций в сферу производства оружия, а заводы по производству дронов в нашей стране — не более, чем домохозяйки с 3D-принтерами на кухне. Спустя двое суток после скандального интервью компания выступила с заявлением.

В Rheinmetall заявили, что "глубоко уважают" огромные усилия украинского народа по защите от российского нападения, которое продолжается уже более четырех лет.

"Каждая женщина и каждый мужчина в Украине вносят неоценимый вклад. Особая заслуга Украины в том, что она ведет очень эффективную борьбу даже с ограниченными ресурсами. Инновационная сила и боевой дух украинского народа вдохновляют нас. Мы благодарны за возможность поддержать Украину имеющимися в нашем распоряжении ресурсами", — говорится на странице концерта в Х.

Відео дня

В комментариях пользователи раскритиковали более ранние слова Паппергера в адрес украинцев.

"У меня много ваших акций, и я глубоко разочарован. Мало того, что вы проявили неуважение, так вы еще и обрушили акции. Вы подставили украинцев, себя и акционеров, насколько же глупым можно быть?!?", "Классический твит в стиле европейских выходных, призванный минимизировать ущерб после самонадеянного провала вашего генерального директора. Вы сами наткнулись на свои сообщения с оскорблением в адрес "домохозяек с 3D-принтерами", а теперь вдруг восхваляете именно украинскую инновацию, которую вы высмеяли", "Вероятно, вашему генеральному директору следовало бы подумать, прежде чем говорить! Это было позорно, и я ожидаю настоящих извинений, а не нескольких пустых слов о храбрости Украины и украинцев!", — пишут под заявлением.

Компания Rheinmetall наиболее известна производством артилерии и танков. В то же время ВСУ научились уничтожать такое устаревшее вооружение с помощью дешевых беспилотников. По словам Саймона Шустера, он полагал, что руководители Rheinmetall учтут угрозу этой революции в военной технике, однако на самом деле представители компании раскритиковали украинских производителей, заявив, что они не используют какие-либо инновации в отрасли.

На критику СЕО Rheinmetall отреагировал один из ведущих украинских производителей дронов — компания Skyfall.

"Если дрон, сделанный украинскими "домохозяйками", — это все, что нужно, чтобы уничтожать танки и артиллерию… то, похоже, официально наступила эра "домохозяек", — говорится в сообщении.

